Мексиканская дюймовочка: как в 18 лет Лусия Сарате весила так мало?

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Ее обувь была меньше ногтя, а платья могли бы подойти самым изящным куклам. Даже при своих скромных размерах эта девушка покорила публику и стала звездой своего времени.

Лусия Сарате вошла в историю как самая легкая и маленькая женщина. Сколько же она весила?

Малышка из мексиканской провинции

Лусия Сарате родилась в 1864 году в многодетной мексиканской семье в городке Сан-Карлос. Современники утверждали, что ее братья и сестры были нормального роста. Только спустя годы стало известно — у девочки был старший брат Мануэль, страдавший карликовостью, который умер в детстве.

© Getty Images / Jorge Romero Сан-Карлос © Getty Images / Jorge Romero Сан-Карлос

В книге "Дети Бога: Дети Земли" Джеймса Карри написано следующее: при рождении Лусия весила всего 227 граммов и была ростом 20 сантиметров. Однако современные ученые считают это маловероятным.

© Getty Images / Sepia Times Лусия Сарате, 1880 год © Getty Images / Sepia Times Лусия Сарате, 1880 год

Более правдоподобная версия несколько отличается. Девочка родилась с нормальным весом около двух килограммов, а потом просто перестала развиваться физически. Удивительно, но этот вес лишь слегка колебался на протяжении всей ее жизни.

Как маленькая фея из сказки

Вероятно, до года Лусия развивалась нормально, а затем полностью перестала расти. При этом девочка была абсолютно умственно полноценной, хотя физически оставалась крошечной.

© Getty Images / Sepia Times Лусия Сарате, 1883 год © Getty Images / Sepia Times Лусия Сарате, 1883 год

Самое поразительное в Лусии — она была пропорционально сложена и выглядела как идеально уменьшенная копия обычного человека.

Именно это делало девочку похожей на Дюймовочку или маленькую фею, привлекая к ней пристальное внимание ученых. Ее тело было настоящей загадкой медицины: идеальные пропорции при невероятно малых размерах.

"Жена Генерала Клеща"

Необычную девочку быстро заприметил директор так называемого цирка уродов, где показывали анатомически необычных людей. Подобные заведения были довольно популярны в мире конца XIX века.

Владелец заключил контракт с родителями Лусии и увез выступать девочку в США. Для бедной мексиканской семьи это был шанс на лучшую жизнь, а для Лусии — возможность увидеть мир.

© Getty Images / Universal History Archive Лусия Серате, Генерал Клещ и их конферансье, 1896 год © Getty Images / Universal History Archive Лусия Серате, Генерал Клещ и их конферансье, 1896 год

В силу уникальных внешних данных девочка пользовалась необычайной популярностью у американской публики. Сначала Лусия выступала в номере под названием "сестры-феи", позже — совместно с карликом Францем-Иосифом Флинном по прозвищу Генерал Клещ. Конферансье представлял их как супружескую пару, хотя в реальности их связывали только рабочие отношения. Напарник Лусии вскоре женился на другой циркачке, тоже карлице.

"Не менее шести лет"

Конечно, "научные умы" того времени не могли пройти мимо такого феномена. Девушку обследовали в 1876 году ученые Оксфордского университета. Тогда, по ее собственным утверждениям, ей было 12 лет.

Однако установить возраст точно у них так и не получилось. По зубам был сделан вывод, что Лусии не менее шести лет. Такая неопределенность только добавила загадочности ее образу.

© Getty Images / RockingStock Генерал Мальчик-с-пальчик, Лусия Сарате и Генерал Клещ © Getty Images / RockingStock Генерал Мальчик-с-пальчик, Лусия Сарате и Генерал Клещ

Случай Лусии Сарате до сих пор не вполне понятен для медицины. Современные врачи предполагают, что у девочки могло быть редкое генетическое заболевание, связанное с нарушением роста. Однако для того, чтобы поставить точный диагноз, потребовались бы современные методы исследования.

Умерла в снежном плену

К сожалению, Лусия прожила совсем немного — всему виной трагический случай.

Сарате, как все цирковые артисты, много гастролировала. Во время одних таких гастролей, зимой 1890 года, поезд, в котором ехала труппа, застрял в горах Сьерра-Невада из-за сильного снегопада.

© Getty Images / Heritage Images Поезд в Сьерра-Невада, цветная литография, 1871 год © Getty Images / Heritage Images Поезд в Сьерра-Невада, цветная литография, 1871 год

Вскоре в поезде закончились запасы угля, и в вагонах стало очень холодно. Лусия и другие "маленькие артисты" оказались в самом уязвимом положении: их тела очень быстро остывали, и согреть их не получалось. В итоге девушка замерзла, как и несколько других членов труппы.