"Дворец под землей, парки, дембеля": что поразило голландца в России

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Десять лет назад голландец Махил Снейп приехал в Россию ради любви. Планировал пожить немного — и вернуться. Но остался. Теперь ведет блог, пишет книги на русском и придумывает новые слова — например, "шашлыкать". А еще рассказывает о том, что его поразило в нашей стране.

Все началось с футболки на "Евровидении"

История переезда Махила в Россию — это история любви с первого взгляда. Они встретились на конкурсе "Евровидение" в Германии. Она — журналист, фотографировала и писала о событии. Он — продавал сувениры с эмблемой конкурса.

"Она захотела купить у меня футболку. А я захотел на ней жениться. Вот так вкратце", — смеется Махил в эфире программы Радио "КП"

Девушка оказалась русской. И когда встал вопрос, где жить дальше, Махил решил: почему бы не попробовать Россию?

"Я ничего не знал о вашей стране. Хотел узнать, что это за место. Правда ли, что здесь всегда зима, всегда холодно. И подумал: поехали! Как Юрий Гагарин, только чуть-чуть ближе", — рассказывает он.

Дворцы под землей и зеленая Москва

Первое, что увидел Махил в России, — настоящий голландский "дожд". Вернее, "дождь" с мягким знаком, как он шутит. "Не всегда понятно, это женский род или мужской. Дождь — мужской, а морковь — женский. Почему оба с мягким знаком? Ничего — запомню", — смеется путешественник.

Второе впечатление — московское метро. "Это просто дворец какой-то", — удивляется Махил. Для голландца, привыкшего к минималистичным станциям метро в Амстердаме, роскошь советской подземки стала настоящим откровением.

Третье — парки. "Москва — огромный город, но очень зеленый. Это меня поразило", — признается он.

Семь дней в плацкарте с дембелями

Чтобы по-настоящему узнать Россию, Махилу предложили проехать от Москвы до Владивостока в плацкарте. Он немного боялся — уже пробовал путешествовать таким образом. "Так жарко было, как баня. На улице -25, а внутри +28. В Голландии дома 19 градусов — отличная температура", — вспоминает он.

Но самое экстремальное — не температура. "Семь дней подряд ты не выходишь из вагона. Только на полчаса погулять на станции. Открытое пространство: все соседи ходят туда-обратно, смотрят вокруг. Нет приватности", — объясняет Махил.

Зато соседи попались отличные — дембели и срочники. Быстро подружились. Играли в карты в дурака. "Конечно, я выиграл. Правда, всего раз", — смеется голландец.

Рыбалка при минус тридцати

Одно из самых запоминающихся приключений случилось в Югре. Ноябрь, -30, раннее утро. Три с половиной часа на квадроциклах с огромными колесами по снежной пустыне.

"Сначала темно, видишь только то, что вокруг, рядом. А потом солнце потихоньку встает, облаков мало. И там такие мягкие цвета. Везде снег, это как пустыня, только иногда деревья стоят. Так красиво", — описывает Махил.

Рыбалка оказалась классической — дырка во льду, маленькая удочка. Поймал несколько рыб по 10-12 сантиметров. Из них сварили уху.

Пленник кавказского гостеприимства

На Кавказе Махил попал в классическую историю иностранца, ставшего "заложником" местного гостеприимства.

В Северной Осетии разговорились с таксистом. Через две минуты тот пригласил в гости. На следующий день они оказались на его базе отдыха. Хозяин сразу с бутылкой: "Миша, иди сюда". Махил предупредил: "Простите, я мало пью". Ответ: "Я тоже. Что тут пить? Давать по чуть-чуть за знакомство".

Налили чачу. Выпили за знакомство. Потом за Уастырджи — местного святого, покровителя путешественников. За гостей. За друзей. За Северную Осетию.

"Я сказал, что Кавказ красивый и добрый. Что благодарю за приглашение, очень душевно, но это мой последний стакан. Они согласились и продолжили наливать. Я еще выпил и сказал, что больше не буду. Они согласились, что Махил больше не пьет. И продолжили говорить тосты", — вспоминает путешественник. "Я был таким Шуриком", — шутит он.

А в Дагестане, в селе Чирката, они с женой попали на свадьбу. Просто гуляли по улице — подошла женщина: "Пойдемте скорей со мной". Куда? На свадьбу! Вы в городе, значит, вы наши гости. Зашли — много людей, огромный стол. "А где жених, а где невеста?" — спросил Махил. "Так они дома уже. Четвертый день праздника — устали".

Что удивило в быту: от Госуслуг до каршеринга

В своем блоге в Дзен "Голландец в России" Махил регулярно делится наблюдениями о том, что его поразило в повседневной жизни. И многие вещи, оказывается, в России удобнее, чем в Голландии.

Госуслуги. В Нидерландах тоже много государственных услуг можно получить онлайн. Но все это на разных сайтах разных организаций. В России проще — одна платформа для всего. Можно хранить документы, записаться к врачу, оплатить штрафы, получить справки. "Госуслуги — удобный сайт и делает жизнь намного проще", — пишет Махил.

Доставка. В России можно вообще не выходить из дома — доставят все. Продукты, одежду, еду из ресторанов. Причем часто бесплатно. В Голландии доставка продуктов обойдется в 3-6 евро.

Такси и каршеринг. "Мне кажется, каждая третья машина в Москве — такси", — шутит Махил. В Голландии за всю жизнь он пользовался такси 3-4 раза. Один раз заплатил 50 евро за 20 километров. В России такси доступное и недорогое. А каршеринг вообще открытие: "Зачем арендовать машину на день, если она нужна всего на час? Довольно голландский способ мыслить — можно сэкономить время и деньги, но реализация есть тут в России".

Врачи. В Москве можно записаться к врачу быстро. Нередко — уже на следующий день. К специалистам иногда приходится подождать несколько дней. В Голландии для специалистов обычно большие очереди — несколько недель или месяцев.

Цифровые банки. Когда Махил переехал в Москву, его поразило, что можно получить карту на дом бесплатно — курьер привезет. А кэшбэк вообще открытие: часть денег от покупки возвращается на карту.

Русский язык и слово "шашлыкать"

Махил видит Россию не глазами туриста, а глазами человека, который здесь живет. Написал книгу "Голландец в России" на русском языке. "Если я слово не знаю, использую интернет, перевожу предложение. Но сразу пишу на русском", — объясняет он.

Откуда так хорошо знает язык? "Главная школа русского языка — это жить в небольшом городе год. Там никто на английском, кроме жены, не говорит. Хочешь, чтобы тебя понимали, говори на русском", — делится секретом Махил.