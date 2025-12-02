Движение легковых машин на трассе "Байкал" идет без затруднений

Движение на трассе Р-258 "Байкал" в Иркутской области от поселка Култук до границы с Бурятией восстановлено. Архивное фото

УЛАН-УДЭ, 2 дек - РИА Новости. Движение легковых автомобилей на федеральной трассе Р-258 "Байкал" между Иркутской областью и Бурятией, где накануне фиксировались 85-километровые пробки из-за непогоды, идет без затруднений, однако сложности наблюдаются для грузового транспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) "Южный Байкал".

В УПРДОР "Южный Байкал" в понедельник сообщили, что на федеральной трассе Р-258 "Байкал" на границе Иркутской области Бурятии третьи сутки наблюдаются морозы в минус 30 градусов, снегопад, ветер, из-за которых уже вторые сутки наблюдаются 85-километровые пробки, преимущественно из грузовиков, от поселка Култук в Иркутской области до поселка Выдрино в Бурятии. Сотрудники полиции в ручном режиме регулировали движение на трассе. Кроме погоды, причиной сложившейся на трассе ситуации стали нарушения правил дорожного движения водителями большегрузов - выезд на встречную полосу для обгона, что не позволяло спецтехнике оперативно расчищать и обрабатывать дорогу. Позднее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что движение на трассе восстановлено.

"Движение определенно лучше, чем вчера. Легковой транспорт движется беспрепятственно", - отметили агентству в "Южном Байкале".

При этом, по их словам, затруднение движения сохраняется для грузовых автомобилей, многие из них выезжают на полосу встречного движения и мешают движению техники. Дорожники всю ночь очищали проблемные участки на трассе - от 128-го километра (поселок Солзан, Иркутская область) до 183-го километра (поселок Выдрино, Республика Бурятия), отметили в "Южном Байкале". Техника работала в тесном взаимодействии с экипажами ГИБДД . Сейчас полотно обработано противогололедными материалами.

На видео, представленном РИА Новости пресс-службой УПРДОР "Южный Байкал", зафиксированы несколько большегрузов, идущих на 183-м километре трассы Р-258 "Байкал" - в районе Выдрино в Бурятии. Несмотря на то, что скорость машин не такая высокая, все же видно, что движение не затруднено. На других участках скопления автомобилей не наблюдается.