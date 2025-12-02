Почти 45 тысячи долгожителей Подмосковья поздравили с юбилеем

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Почти 45 тысяч долгожителей Подмосковья поздравили с юбилейными датами и вручили подарочные наборы, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Так, жителям региона старше 80 лет к юбилейным датам преподносят особый подарок от губернатора Подмосковья – Жостовский поднос.

"В этом году почти 45 тысяч долгожителей поздравили с юбилейными датами и вручили подарочные наборы. Отмечу, что из них почти 300 жителей отметили свой 100-летний юбилей. Подарки вручают по адресу проживания в день рождения или в другой удобный день, предварительно согласовав удобное время и дату", – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, его слова приводит пресс-служба.

Начиная с 90-летия, женщины получают в дополнение к основному подарку павловопосадский шерстяной платок, а мужчины, отпраздновавшие 95-летний юбилей и старше — шуйский плед. Долгожители, отметившие столетие, дополнительно получают по 5 тысяч рублей.