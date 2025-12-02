Рейтинг@Mail.ru
Почти 45 тысячи долгожителей Подмосковья поздравили с юбилеем
15:36 02.12.2025
Почти 45 тысячи долгожителей Подмосковья поздравили с юбилеем
Почти 45 тысячи долгожителей Подмосковья поздравили с юбилеем
общество, московская область (подмосковье), клин
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Клин
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Почти 45 тысяч долгожителей Подмосковья поздравили с юбилейными датами и вручили подарочные наборы, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Так, жителям региона старше 80 лет к юбилейным датам преподносят особый подарок от губернатора Подмосковья – Жостовский поднос.
