Путин оценил уровень дефицита бюджета
Путин оценил уровень дефицита бюджета
Путин оценил уровень дефицита бюджета
Дефицит бюджета России остается умеренным, сказал президент России Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
владимир путин
россия
Путин оценил уровень дефицита бюджета
Путин заявил, что уровень дефицита бюджета остается умеренным