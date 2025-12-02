https://ria.ru/20251202/butuzov-2059176676.html
"Сибирь" расторгла контракт с Бутузовым, игравшим за клуб в восьми сезонах
"Сибирь" расторгла контракт с Бутузовым, игравшим за клуб в восьми сезонах
Новосибирская "Сибирь" расторгла контракт с нападающим Владимиром Бутузовым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 02.12.2025
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Новосибирская "Сибирь" расторгла контракт с нападающим Владимиром Бутузовым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«
"Хоккейный клуб "Сибирь" расторг контракт с нападающим Владимиром Бутузовым по соглашению сторон. Мы благодарим Владимира за игру в составе нашей команды и желаем успехов!" - отмечается в заявлении.
Бутузову 31 год. В текущем сезоне он провел 25 матчей в КХЛ, в которых набрал 2 очка (1 гол + 1 передача). Он выступал за "Сибирь" с 2013 по 2017 год, а затем с 2022 года. В составе новосибирского клуба провел 379 матчей, набрав 142 очка (68+74). Также в КХЛ он играл за владивостокский "Адмирал" и хабаровский "Амур".
"Сибирь" занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 23 очка в 32 матчах. Также во вторник клуб выставил на драфт отказов нападающего Кирилла Рассказова.