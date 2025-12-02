Сотрудник МЧС РФ на снегоходе у мобильного пункта обогрева. Архивное фото

Сотрудник МЧС РФ на снегоходе у мобильного пункта обогрева

На трассе "Байкал" в Бурятии развернули три пункта обогрева

УЛАН-УДЭ, 2 дек - РИА Новости. Три стационарных пункта обогрева развернуты в Бурятии на федеральной трассе, где грузовики стоят в пробке, вскоре установят ещё один мобильный пункт, сообщили РИА Новости в управлении федеральных автомобильных дорог (упрдор) "Южный Байкал".

В упрдор "Южный Байкал" в понедельник сообщили, что на федеральной трассе Р-258 "Байкал" на границе Иркутской области Бурятии на протяжении трех суток наблюдались морозы, снегопад и ветер, из-за которых образовались 85-километровые пробки, также их вызвали нарушения правил дорожного движения водителями большегрузов. Позднее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что движение на трассе восстановлено. Во вторник в упрдор "Южный Байкал" сообщили, что движение легкового транспорта идет без затруднений, однако есть некоторые сложности для грузовиков. Позднее МЧС России сообщило, что на участке федеральной трассы "Байкал" в Слюдянском районе Иркутской области в сторону Бурятии скопилось около 350 грузовиков, развернуты три подвижных пункта обогрева и питания в районе города Байкальска , населенных пунктов Солзан и Мангутай.

"В республике Бурятия развернуты стационарные пункты обогрева на 283-м километре - это город Бабушкин, на 260-м километре вблизи Клюевки и 183-м километре - у Выдрино. Выехал также мобильный пункт обогрева и связи в Кабанский район республики", - рассказали агентству в "Южном Байкале".

В республиканском главке МЧС РИА Новости уточнили, что подвижной пункт обогрева на базе "Камаза" расположится на 356-м километре федеральной трассы "Байкал" (поворот на поселок Кабанск).