На трассе "Байкал" в Бурятии развернули три пункта обогрева

13:04 02.12.2025
республика бурятия
иркутская область
байкальск
игорь кобзев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика бурятия, иркутская область, байкальск, игорь кобзев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Республика Бурятия, Иркутская область, Байкальск, Игорь Кобзев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ на снегоходе у мобильного пункта обогрева
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ на снегоходе у мобильного пункта обогрева. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 2 дек - РИА Новости. Три стационарных пункта обогрева развернуты в Бурятии на федеральной трассе, где грузовики стоят в пробке, вскоре установят ещё один мобильный пункт, сообщили РИА Новости в управлении федеральных автомобильных дорог (упрдор) "Южный Байкал".
В упрдор "Южный Байкал" в понедельник сообщили, что на федеральной трассе Р-258 "Байкал" на границе Иркутской области и Бурятии на протяжении трех суток наблюдались морозы, снегопад и ветер, из-за которых образовались 85-километровые пробки, также их вызвали нарушения правил дорожного движения водителями большегрузов. Позднее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что движение на трассе восстановлено. Во вторник в упрдор "Южный Байкал" сообщили, что движение легкового транспорта идет без затруднений, однако есть некоторые сложности для грузовиков. Позднее МЧС России сообщило, что на участке федеральной трассы "Байкал" в Слюдянском районе Иркутской области в сторону Бурятии скопилось около 350 грузовиков, развернуты три подвижных пункта обогрева и питания в районе города Байкальска, населенных пунктов Солзан и Мангутай.
"В республике Бурятия развернуты стационарные пункты обогрева на 283-м километре - это город Бабушкин, на 260-м километре вблизи Клюевки и 183-м километре - у Выдрино. Выехал также мобильный пункт обогрева и связи в Кабанский район республики", - рассказали агентству в "Южном Байкале".
В республиканском главке МЧС РИА Новости уточнили, что подвижной пункт обогрева на базе "Камаза" расположится на 356-м километре федеральной трассы "Байкал" (поворот на поселок Кабанск).
"На данный момент заторы наблюдаются на км 126 – км 171 – Байкальск – Выдрино, и км 196 – 204 – подъездная дорога к Выдрино", - добавили в "Южном Байкале".
Республика БурятияИркутская областьБайкальскИгорь КобзевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
