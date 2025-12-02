Большунов жестко наказан за хамство. Почему не пощадили "гордость страны"?

Главный символ российских лыж последних лет и человек, привыкший побеждать даже тогда, когда все складывается против него, отстранен Федерацией лыжных гонок России. РИА Новости Спорт рассказывает, как трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова не смогли поставить выше правил.

Угроза безопасности для спортсменов

После того как кадры конфликта в Кировске, где Большунов толкает сзади Александра Бакурова и тот получает травмы, стремительно разошлись по спортивным каналам и спровоцировали бурное обсуждение, стало ясно: ситуация требует от федерации волевых действий. Простая дисквалификация Большунова в прошедшем забеге — том самом спринте, где он уже успел финишировать 12-м, — не удовлетворила практически никого. Уже на следующий день ФЛГР объявила о созыве заседания президиума, подчеркнув, что подобный инцидент "не может быть оставлен без внимания".

В федерации признают, что поступок Александра вызвал широкий общественный резонанс, а запрос на принципиальную реакцию исходил не только от болельщиков, но и от спортивного сообщества. Большинство пришло к выводу, что подобные действия представляют угрозу для безопасности других спортсменов.

По итогам обсуждения президиум приостановил действие RUS-кода Большунова — фактически отстранив его от соревнований до полного восстановления Бакурова. Федерация подчеркнула, что это не наказание ради наказания, а попытка соблюсти "баланс интересов" и защитить травмированного спортсмена. Посыл был очевиден: даже многократный олимпийский чемпион не обладает статусом священной коровы, и дисциплинарные правила работают для всех.

Большунову предложили поговорить с Бакуровым лично, чтобы закрыть вопрос без лишнего шума и взаимных обвинений, журналистам и болельщикам - воздержаться от агрессивных комментариев, травли и попыток раздуть скандал, а сама федерация в дальнейшем комментировать инцидент не намерена.

Почему одной дисквалификации мало?

Инцидент в Кировске начался с контактной борьбы в полуфинале спринта: на последнем повороте Большунов уперся лыжей в Бакурова, потерял равновесие, а уже после финиша подъехал к сопернику и толкнул его в спину. Бакуров упал вместе с бортиком и покинул трассу, прихрамывая. Судьи оперативно дисквалифицировали олимпийского чемпиона в этой гонке — формально наказание было вынесено.

Но именно здесь история только началась. Люди спорта со стороны, изнутри, включая непосредственно самих партнеров Большунова по сборной России закипели. Отчаянно защищал сорвавшегося лидера лишь его тренер Юрий Бородавко. "…все жаждут крови, потому что Большунов - это медийная фигура и на нем можно хорошо отпиариться. Как в русской поговорке: чтобы преподнести себя, надо на кого-то нагадить. И многие этим занимаются, я просто диву даюсь этим людям, которые пытаются таким образом отпиариться на, скажем так, оплошности такой фигуры, как Большунов. Я просто перестаю верить в добро, в честность и порядочность людей. И вижу гиен и шакалов, которые за небольшой проступок готовы разорвать великого спортсмена", - выпалил Юрий Викторович, но и он признал, что поступок ученика – "это не по-спортивному, не по-мужски, это эмоции".

Утром перед президиумом Большунов опубликовал видео, которое многие ожидали увидеть как извинение. Формально он признал, что толкать соперника было неправильно и заверил, что подобного больше не повторится. Но вместе с этим прозвучало множество оговорок. Он подробно описал моменты, где, по его мнению, Бакуров мешал ему на трассе, усомнился в серьезности травмы и отдельно отметил, что толчок во многом стал реакцией на мат, который, как он утверждает, Бакуров бросил в его сторону. Дополнительно пожаловался на "цирк камер" вокруг ситуации, обвинив журналистов и некоторых лыжников в раздувании скандала, и рассказал, что сходил в церковь, где "попросил прощения у Бога".



В итоге ролик, который мог поставить точку в истории, вызвал новую волну обсуждений. Одни увидели в словах Большунова искреннее сожаление, другие — попытку оправдать свое поведение и переложить часть вины на соперника, медиа и обстоятельства. Фактически его обращение не снизило напряжение, а лишь добавило вопросов о том, насколько главный лыжник страны готов признавать ошибки и работать с эмоциями.

Обычная дисквалификация — это, по сути, аннулирование результата гонки, где Большунов уже финишировал 12-м, — не устроила никого. Ситуация затрагивает не только правила, но и вопросы безопасности, этики и статуса лидеров национальной команды.

Давление усиливалось с каждым часом. Создавалось ощущение, что ФЛГР поставили перед выбором: или федерация показывает, что дисциплина важнее любых регалий, или подтверждает подозрения в том, что некоторые спортсмены обладают неприкосновенным статусом.

На фоне скандала многие заговорили о том, что лыжам нужен свой "КДК" по аналогии с футбольным контрольно-дисциплинарным комитетом, разбирающим различные нарушения регламента. Но, в отличие от Российской премьер-лиги, подобные случаи в лыжных гонках крайне редки, и выстраивать под них отдельную структуру — значит признать, что такие эпизоды могут стать нормой. Скорее наоборот: именно прецедент с Большуновым, когда даже главный спортсмен страны получил отстранение и жесткий сигнал от федерации, может стать лучшей профилактикой.

Отстранение, принятое ФЛГР, автоматически влияет и на спортивный график Большунова. Поскольку восстановление Бакурова, по оценке тренерского штаба, займет около двух недель, лидер сборной рискует пропустить сразу два ближайших этапа Кубка России.

В Тюмени с 4 по 7 декабря пройдет второй этап, а уже с 11 по 14 декабря в Чусовом - третий. Оба старта важны для набора соревновательного ритма и проверки формы в начале сезона. Для спортсмена уровня Большунова это не критическая потеря, но ощутимая пауза, которая выбивает из привычного графика подготовки и может сместить акценты в тренировочном плане.