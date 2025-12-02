https://ria.ru/20251202/bolshunov-2059284518.html
"Справедливое решение": Крянин об отстранении Большунова после скандала
"Справедливое решение": Крянин об отстранении Большунова после скандала
Решение Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) отстранить трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова от соревнований на период восстановления... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Решение Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) отстранить трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова от соревнований на период восстановления травмированного Александра Бакурова - справедливое, заявил РИА Новости член президиума ФЛГР Сергей Крянин.
Во вторник президиум ФЛГР принял решение отстранить трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова от соревнований на период восстановления травмированного Александра Бакурова.
«
"Могу сказать только то, что считаю принятое решение справедливым", - сказал Крянин.
В субботу в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область) Большунов уперся лыжей в Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша олимпийский чемпион подъехал к сопернику и толкнул его в спину, из-за чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу. Старший тренер сборной России Егор Сорин сообщил РИА Новости, что Бакурову потребуется около двух недель на восстановление.