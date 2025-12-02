Рейтинг@Mail.ru
Большунов обвинил группу Сорина в нечестной борьбе в контактных гонках
11:14 02.12.2025
Большунов обвинил группу Сорина в нечестной борьбе в контактных гонках
© РИА Новости / Павел Бедняков
Александр Большунов
© РИА Новости / Павел Бедняков
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов обвинил лыжников из группы тренера Егора Сорина в намеренных попытках создавать ему помехи в контактных гонках.
В субботу в полуфинале спринта на этапе Кубка страны в Кировске (Мурманская область) Большунов уперся лыжей в Александра Бакурова, который входит в группу Сорина, на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша он подъехал к сопернику и толкнул его в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила РИА Новости, что судьи дисквалифицировали Большунова в гонке. В воскресенье в ФЛГР сообщили, что организация проведет заседание президиума, на котором будет рассмотрен данный инцидент. Во вторник Большунов в своем Telegram-канале опубликовал видеоролик, в котором выразил сожаление в связи с нападением на Бакурова и отметил, что не хотел нанести ему травму.
«
"Что касается группы Сорина, то начиная с отстранения от международных стартов на протяжении лет двух я замечаю в каждой контактной гонке либо специальные перекрытия, либо подрезку, либо, как было на масс-стартах закрытия сезона, блокирования перед бонусными отсечками. Я понимаю, это спорт, но, как говорил кот Леопольд, ребята, давайте жить дружно", - заявил Большунов в своем Telegram-канале.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в 2022 году отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.
Лыжные гонки. Финал Кубка России. Мужчины. Свободный стиль - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Большунов заявил, что сожалеет из-за своего нападения на Бакурова
