Большунов заявил, что сожалеет из-за своего нападения на Бакурова

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов заявил, что сожалеет о своем нападении на Александра Бакурова, и отметил, что не желал нанести сопернику травму.

В субботу в полуфинале спринта на этапе Кубка страны в Кировске (Мурманская область) Большунов уперся лыжей в Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша он подъехал к сопернику и толкнул его в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила РИА Новости, что судьи дисквалифицировали Большунова в гонке. В воскресенье в ФЛГР сообщили, что организация проведет заседание президиума, на котором будет рассмотрен данный инцидент.

« "Я сожалею о произошедшем инциденте на финише этапа Кубка России по лыжам и считаю, что поступил неправильно, толкнув соперника плечом. В будущем такого поведения вы от меня не увидите. Я надеюсь, что это послужит примером для подрастающего поколения, как не нужно поступать. В данной ситуации нужно было финишировать и спокойно поговорить с судьями и, возможно, после уже со спортсменом, послушать, почему он поступил так на трассе", - заявил Большунов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

"Я признаю, что поступил неправильно, толкнув соперника. В моих действиях не было желания нанести травму. Хотелось подъехать на лыжах и поговорить об инцидентах, что произошли на трассе. Но на эмоциях я подъехал слишком быстро", - подчеркнул Большунов.

Трехкратный олимпийский чемпион отметил, что у него по-прежнему имеются вопросы к поведению Бакурова на трассе. "Моментов, после которых я осуществил подъезд к спортсмену, по ходу спринтерской гонки было как минимум три. На подъеме, когда Бакуров специально закрывал, еще раз, когда он целенаправленно прыгнул и не стал ускоряться, а поехал тем же темпом, и третий раз - на повороте перед финишем, за который все взялись. Я понимал, что в спринте возможно один или максимум два раза помешать, но больше - это уже перебор. Если Бакуров так не считает, пускай это останется на его совести", - добавил Большунов.