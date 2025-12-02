Рейтинг@Mail.ru
Большунов заявил, что сожалеет из-за своего нападения на Бакурова - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
10:47 02.12.2025 (обновлено: 11:12 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/bolshunov-2059132726.html
Большунов заявил, что сожалеет из-за своего нападения на Бакурова
Большунов заявил, что сожалеет из-за своего нападения на Бакурова - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Большунов заявил, что сожалеет из-за своего нападения на Бакурова
Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов заявил, что сожалеет о своем нападении на Александра Бакурова, и отметил, что не желал нанести... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T10:47:00+03:00
2025-12-02T11:12:00+03:00
лыжные гонки
спорт
александр большунов
елена вяльбе
федерация лыжных гонок россии (флгр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009624437_0:199:3204:2002_1920x0_80_0_0_db4e64c68273fe78ac486915469a8b1f.jpg
/20251129/bolshunov-2058634554.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009624437_336:139:2881:2048_1920x0_80_0_0_0fec539c2c7ac02ece99118374cb09db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр большунов, елена вяльбе, федерация лыжных гонок россии (флгр)
Лыжные гонки, Спорт, Александр Большунов, Елена Вяльбе, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР)
Большунов заявил, что сожалеет из-за своего нападения на Бакурова

Лыжник Большунов заявил, что сожалеет из-за своего нападения на Бакурова

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛыжные гонки. Финал Кубка России. Мужчины. Свободный стиль
Лыжные гонки. Финал Кубка России. Мужчины. Свободный стиль - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов заявил, что сожалеет о своем нападении на Александра Бакурова, и отметил, что не желал нанести сопернику травму.
В субботу в полуфинале спринта на этапе Кубка страны в Кировске (Мурманская область) Большунов уперся лыжей в Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша он подъехал к сопернику и толкнул его в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила РИА Новости, что судьи дисквалифицировали Большунова в гонке. В воскресенье в ФЛГР сообщили, что организация проведет заседание президиума, на котором будет рассмотрен данный инцидент.
«
"Я сожалею о произошедшем инциденте на финише этапа Кубка России по лыжам и считаю, что поступил неправильно, толкнув соперника плечом. В будущем такого поведения вы от меня не увидите. Я надеюсь, что это послужит примером для подрастающего поколения, как не нужно поступать. В данной ситуации нужно было финишировать и спокойно поговорить с судьями и, возможно, после уже со спортсменом, послушать, почему он поступил так на трассе", - заявил Большунов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
"Я признаю, что поступил неправильно, толкнув соперника. В моих действиях не было желания нанести травму. Хотелось подъехать на лыжах и поговорить об инцидентах, что произошли на трассе. Но на эмоциях я подъехал слишком быстро", - подчеркнул Большунов.
Трехкратный олимпийский чемпион отметил, что у него по-прежнему имеются вопросы к поведению Бакурова на трассе. "Моментов, после которых я осуществил подъезд к спортсмену, по ходу спринтерской гонки было как минимум три. На подъеме, когда Бакуров специально закрывал, еще раз, когда он целенаправленно прыгнул и не стал ускоряться, а поехал тем же темпом, и третий раз - на повороте перед финишем, за который все взялись. Я понимал, что в спринте возможно один или максимум два раза помешать, но больше - это уже перебор. Если Бакуров так не считает, пускай это останется на его совести", - добавил Большунов.
Также лыжник выразил недоумение тем фактом, что Бакуров после инцидента хромал на видео, но позже передвигался без сложностей. "Любой конфликт решается с глазу на глаз, что я бы и хотел сделать, но эмоции с моей стороны и мат в мою сторону от Бакурова привели к толчку, и нам не дали решить конфликт здесь и сейчас, а после, конечно, начался цирк с камерами. И почему все сейчас хотят, чтобы это было сделано под запись перед камерами? Я не любитель пиариться и делать видео ради хайпа и пиара, а кто-то ради этого готов сыграть какую-то роль", - заключил Большунов.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Большунов ударил соперника в спину после поражения. Скандал на Кубке России
29 ноября, 18:01
 
Лыжные гонкиСпортАлександр БольшуновЕлена ВяльбеФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    СКА
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Манчестер Сити
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Байер
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Тоттенхэм
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Барыс
    4
    1
  • Футбол
    03.12 21:00
    Атлетик Бильбао
    Реал Мадрид
  • Футбол
    03.12 22:30
    Арсенал
    Брентфорд
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала