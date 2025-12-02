Рейтинг@Mail.ru
Продажу Блиновской купленной ради номеров машины признали незаконной - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:25 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/blinovskaya-2059087719.html
Продажу Блиновской купленной ради номеров машины признали незаконной
Продажу Блиновской купленной ради номеров машины признали незаконной - РИА Новости, 02.12.2025
Продажу Блиновской купленной ради номеров машины признали незаконной
Арбитражный суд Москвы признал незаконной продажу Еленой Блиновской автомобиля Porsche Cayenne, купленного ею якобы ради красивых номеров с цифрами "001",... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T04:25:00+03:00
2025-12-02T04:25:00+03:00
москва
россия
елена блиновская
porsche panamera
lamborghini
audi a8
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999116950_0:23:1066:623_1920x0_80_0_0_ce99c02dcac8fa74b038799a4e92d619.jpg
https://realty.ria.ru/20251124/sud-2057201271.html
https://ria.ru/20251118/massa-2055614739.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999116950_29:0:1037:756_1920x0_80_0_0_21f9b70a8d554c888c223f050710d5b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, елена блиновская, porsche panamera, lamborghini, audi a8
Москва, Россия, Елена Блиновская, Porsche Panamera, Lamborghini, Audi A8
Продажу Блиновской купленной ради номеров машины признали незаконной

Суд признал незаконной продажу Блиновской купленного ради номеров Porsche

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Елена Блиновская. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал незаконной продажу Еленой Блиновской автомобиля Porsche Cayenne, купленного ею якобы ради красивых номеров с цифрами "001", своему водителю Алексею Зенькову и обязал покупателя вернуть в конкурсную массу "королевы марафонов" более 1,3 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Признан недействительной сделкой договор купли-продажи автомобиля от 20.03.2023, заключенный между ИП Блиновской Е.О. и Зеньковым А.В. Применены следующие последствия недействительности оспоренной сделки: вернуть в конкурсную массу ИП Блиновской Е.О. действительную стоимость автомобиля Porsche Cayenne Turbo S… по состоянию на 20.03.2023 г. в размере 1 328 000 рублей", - говорится в сообщении Марии Ознобихиной, финансового управляющего Блиновской.
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Прокуратура вступила в обособленные споры по делу Блиновской
24 ноября, 17:06
Представитель финуправляющего сообщил в суде, что машину Блиновская продала за 300 тысяч рублей. Продажа по заниженной стоимости, по мнению управляющего, причинила вред кредиторам. Действительная стоимость был рассчитана оценщиками.
Как пояснил в суде Зеньков, у Блиновских на всех машинах были красивые номера, Блиновская попросила найти красивый номер и для Lamborghini, и он нашел в продаже Porsche Cayenne с номером 001. "Чтобы эти номера повесить на Lamborghini, необходимо провести такую стандартную процедуру - Porsche Cayenne надо было поставить на Блиновскую, эти номера за Блиновской сохранить и Porsche Cayenne продать, другого способа не существует", - сказал Зеньков.
По его словам, сам 15-летний автомобиль не представлял для Блиновской "никакой ценности при наличии Бентли за 40 миллионов и Lamborghini за 40 миллионов". Ответчик пояснил, что машина была куплена Блиновской за 600 тысяч рублей и продана ему за 300 тысяч. Он отверг доводы финуправляющей, что сделка совершалась с целью причинить вред кредиторам. По его словам, машина покупалась на эвакуаторе и "там была убитая подвеска".
Ознобихина оспаривает также сделки по продаже Блиновской и ее мужем Алексеем автомобилей Jeep Wrangler и Audi Q7.
Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы 3 марта текущего года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом один миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
Блогер Елена Блиновская во время рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Финуправляющая Блиновской потребовала от ФНС вернуть 224 миллиона рублей
18 ноября, 05:29
 
МоскваРоссияЕлена БлиновскаяPorsche PanameraLamborghiniAudi A8
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала