Продажу Блиновской купленной ради номеров машины признали незаконной

По его словам, сам 15-летний автомобиль не представлял для Блиновской "никакой ценности при наличии Бентли за 40 миллионов и Lamborghini за 40 миллионов". Ответчик пояснил, что машина была куплена Блиновской за 600 тысяч рублей и продана ему за 300 тысяч. Он отверг доводы финуправляющей, что сделка совершалась с целью причинить вред кредиторам. По его словам, машина покупалась на эвакуаторе и "там была убитая подвеска".