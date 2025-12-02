Российский бизнес сможет использовать знак "Социальный предприниматель"

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Предприниматели, работающие в сфере социального бизнеса, получили возможность присоединиться к всероссийской инициативе по продвижению специального знака "Социальный предприниматель", сообщает инициатор проекта - Фонд региональных социальных программ "Наше будущее"

"Специальная маркировка разработана для того, чтобы сделать социальный бизнес более узнаваемым и понятным для покупателей. Знак подтверждает, что компания решает важные общественные задачи: производит товары и услуги, создавая рабочие места и поддерживая уязвимые категории граждан. Он позволит бизнесу выделяться на рынке и станет дополнительным каналом коммуникации с потребителями", - пояснили в фонде.

Знак представляет собой сердце в сочетании зеленого, розового и светло-коричневого оттенков и надпись "Социальный предприниматель" на белом фоне. Дизайн позволяет использовать знак, не нарушая фирменный стиль компаний.

Бесплатно скачать знак и получить подробную инструкцию по его использованию можно на сайте фонда "Наше будущее". Для получения материалов надо ознакомиться с Кодексом социального предпринимателя, описывающим принципы и этические нормы ведения социального бизнеса.

Фонд призывает российских соцпредпринимателей разместить знак на своей продукции, упаковке, сайте или в соцсетях, "чтобы вместе формировать культуру осознанного потребления и развивать сектор социального бизнеса в нашей стране".

В сообщении приводятся данные проведенного фондом онлайн-опроса, согласно которому 93% соцпредпринимателей считают такой знак востребованным, 90% уверены, что он поможет укрепить доверие покупателей, а 86% готовы использовать его в оформлении своей продукции. Среди участников опроса 82% полагают, что знак повысит узнаваемость сектора, а 67% ожидают, что маркировка положительно скажется на продажах. Более 94% отметили важность информирования широкой аудитории о миссии социального предпринимательства.