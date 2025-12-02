Рейтинг@Mail.ru
09:00 02.12.2025
Российский бизнес сможет использовать знак "Социальный предприниматель"
Российский бизнес сможет использовать знак "Социальный предприниматель"
наталия зверева
экономика
общество
социальное предпринимательство
наталия зверева, экономика, общество, социальное предпринимательство
Наталия Зверева, Экономика, Общество, социальное предпринимательство

© Фото предоставлено Фондом региональных социальных программ "Наше будущее"Социальный предприниматель
© Фото предоставлено Фондом региональных социальных программ "Наше будущее"
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Предприниматели, работающие в сфере социального бизнеса, получили возможность присоединиться к всероссийской инициативе по продвижению специального знака "Социальный предприниматель", сообщает инициатор проекта - Фонд региональных социальных программ "Наше будущее"
"Специальная маркировка разработана для того, чтобы сделать социальный бизнес более узнаваемым и понятным для покупателей. Знак подтверждает, что компания решает важные общественные задачи: производит товары и услуги, создавая рабочие места и поддерживая уязвимые категории граждан. Он позволит бизнесу выделяться на рынке и станет дополнительным каналом коммуникации с потребителями", - пояснили в фонде.
Знак представляет собой сердце в сочетании зеленого, розового и светло-коричневого оттенков и надпись "Социальный предприниматель" на белом фоне. Дизайн позволяет использовать знак, не нарушая фирменный стиль компаний.
Бесплатно скачать знак и получить подробную инструкцию по его использованию можно на сайте фонда "Наше будущее". Для получения материалов надо ознакомиться с Кодексом социального предпринимателя, описывающим принципы и этические нормы ведения социального бизнеса.
Фонд призывает российских соцпредпринимателей разместить знак на своей продукции, упаковке, сайте или в соцсетях, "чтобы вместе формировать культуру осознанного потребления и развивать сектор социального бизнеса в нашей стране".
В сообщении приводятся данные проведенного фондом онлайн-опроса, согласно которому 93% соцпредпринимателей считают такой знак востребованным, 90% уверены, что он поможет укрепить доверие покупателей, а 86% готовы использовать его в оформлении своей продукции. Среди участников опроса 82% полагают, что знак повысит узнаваемость сектора, а 67% ожидают, что маркировка положительно скажется на продажах. Более 94% отметили важность информирования широкой аудитории о миссии социального предпринимательства.
"Социальные предприниматели помогают людям и решают задачи, значимые для общества. Но их вклад порой остается незамеченным. Введение знака "Социальный предприниматель" – это способ рассказать о таких компаниях языком, понятным каждому покупателю. Чем больше предпринимателей начнут использовать знак, тем быстрее можно рассчитывать на его широкое узнавание и доверие к нему. В этом случае знак сможет в полной мере выполнять свою функцию и работать на развитие социального предпринимательства в России", – приводится в сообщении комментарий директора фонда "Наше будущее" Наталии Зверевой.
 
