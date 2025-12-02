Рейтинг@Mail.ru
/20251129/barsa-2058652476.html
"Барселона" — "Атлетико": смотреть онлайн матч чемпионата Испании 2 декабря

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. "Барселона" и "Атлетико" встретятся в матче 19-го тура чемпионата Испании.

Во сколько начало

Встреча состоится 2 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Дани Ольмо - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
"Барселона" выиграла четвертый матч Ла Лиги кряду и возглавила таблицу
29 ноября, 20:19
 
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    СКА
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Манчестер Сити
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Байер
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Тоттенхэм
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Барыс
    4
    1
  • Футбол
    03.12 21:00
    Атлетик Бильбао
    Реал Мадрид
  • Футбол
    03.12 22:30
    Арсенал
    Брентфорд
Перейти ко всем результатам
