Путин призвал наращивать вклад банков в развитие экономики

"Убежден, необходимо наращивать вклад банковского сектора в развитие отечественной экономики, наших территорий и населенных пунктов, повышать отдачу, эффект для реального производства от использования кредитных ресурсов", - сказал он на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".