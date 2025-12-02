https://ria.ru/20251202/bakhrushinskiyvystavki-2059160647.html
Бахрушинский музей представит более 10 выставок в России и за рубежом
Бахрушинский музей представит более 10 выставок в России и за рубежом - РИА Новости, 02.12.2025
Бахрушинский музей представит более 10 выставок в России и за рубежом
Бахрушинский театральный музей представит более десяти выставочных проектов в России и за рубежом в следующем году, среди них экспозиции к юбилеям... РИА Новости, 02.12.2025
музейные маршруты россии
россия
париж
театральный музей имени бахрушина
кристина трубинова
большой театр
александринский театр
иван билибин (художник)
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей представит более десяти выставочных проектов в России и за рубежом в следующем году, среди них экспозиции к юбилеям Александринского и Большого театров, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
"Бахрушинский театральный музей в 2026 году представит более 10 выставочных проектов в регионах России и за рубежом... Ключевые выставки 2026 года будут посвящены юбилеям главных сцен страны - 270-летию Александринского и 250-летию Большого театров. Проекты откроются в обновленном Центре театральной истории", - говорится в сообщении.
Так, выставка "Александринский: первый государственный театр" расскажет о художественных традициях театра, об их формировании и отражении в самых известных спектаклях. Экспозиции о Большом театре расскажут посетителям об эволюции сценографических решений, знаменитых художниках, декораторах и машинистах сцены, а также о легендарных артистах, выступавших на сцене главного театра страны.
"Еще одним знаковым проектом станет выставка, которая расскажет о ярком явлении культурной жизни России начала XX века - Русской опере Зимина. Здесь представят историю именитого частного театра, созданного Сергеем Зиминым, антрепренером-новатором и меценатом из семьи крупных московских промышленников... Посетители узнают о создателе театра и о его труппе, ставшей одной из самых передовых художественных лабораторий эпохи", - добавили в пресс-службе.
В обновленной Мастерской театрального художника Боровского откроют два выставочных проекта. Первый посвящен 55-летию спектакля "Гамлет" Юрия Любимова в Театре на Таганке, где главную роль исполнил Владимир Высоцкий. В рамках экспозиции представят около 100 ранее не опубликованных эскизов костюмов и декораций, а также знаменитый занавес к спектаклю. Второй проект будет приурочен к 70-летнему юбилею театра "Современник".
Новые выставки будут ждать посетителей в Музее-квартире Мейерхольда в Брюсовом переулке, а также в Доме Островского на Большой Ордынке, который откроется осенью 2026 года после реставрации.
Бахрушинский музей представит выставки к 150-летию Ивана Билибина "Художники русской сказки на театральной сцене" в Париже и "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу", в Люксембурге. Кроме того, сразу два проекта представят в Казахстане - "Пушкин и театр" и "Большой балет Юрия Григоровича".
"Впервые за пределами России представят живопись Роберта Фалька, выставка пройдет в Мирском замке в Беларуси. Кроме того, география международной деятельности БТМ расширится от уже ставших привычными площадок в европейских столицах к новым направлениям. Активно прорабатывается вопрос организации проектов в Центральной Америке и Азии. Так, например, будут представлены выставки на Кубе, в Тайланде и Индонезии", - добавляется в сообщении.