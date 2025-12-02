Бахрушинский музей представит более 10 выставок в России и за рубежом

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей представит более десяти выставочных проектов в России и за рубежом в следующем году, среди них экспозиции к юбилеям Александринского и Большого театров, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

« "Бахрушинский театральный музей в 2026 году представит более 10 выставочных проектов в регионах России и за рубежом... Ключевые выставки 2026 года будут посвящены юбилеям главных сцен страны - 270-летию Александринского и 250-летию Большого театров. Проекты откроются в обновленном Центре театральной истории", - говорится в сообщении.

Так, выставка "Александринский: первый государственный театр" расскажет о художественных традициях театра, об их формировании и отражении в самых известных спектаклях. Экспозиции о Большом театре расскажут посетителям об эволюции сценографических решений, знаменитых художниках, декораторах и машинистах сцены, а также о легендарных артистах, выступавших на сцене главного театра страны.

« "Еще одним знаковым проектом станет выставка, которая расскажет о ярком явлении культурной жизни России начала XX века - Русской опере Зимина. Здесь представят историю именитого частного театра, созданного Сергеем Зиминым, антрепренером-новатором и меценатом из семьи крупных московских промышленников... Посетители узнают о создателе театра и о его труппе, ставшей одной из самых передовых художественных лабораторий эпохи", - добавили в пресс-службе.

В обновленной Мастерской театрального художника Боровского откроют два выставочных проекта. Первый посвящен 55-летию спектакля "Гамлет" Юрия Любимова в Театре на Таганке, где главную роль исполнил Владимир Высоцкий. В рамках экспозиции представят около 100 ранее не опубликованных эскизов костюмов и декораций, а также знаменитый занавес к спектаклю. Второй проект будет приурочен к 70-летнему юбилею театра "Современник".

Новые выставки будут ждать посетителей в Музее-квартире Мейерхольда в Брюсовом переулке, а также в Доме Островского на Большой Ордынке, который откроется осенью 2026 года после реставрации.

Бахрушинский музей представит выставки к 150-летию Ивана Билибина "Художники русской сказки на театральной сцене" в Париже и "Премьеры русского авангарда. От эскиза к чертежу", в Люксембурге. Кроме того, сразу два проекта представят в Казахстане - "Пушкин и театр" и "Большой балет Юрия Григоровича".