Соколов рассказал, когда "АвтоВАЗ" представит свой минивэн
17:03 02.12.2025
Соколов рассказал, когда "АвтоВАЗ" представит свой минивэн
"АвтоВАЗ" представит свой минивэн, когда авторынок России начнет оживать и сможет обеспечить спрос, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в... РИА Новости, 02.12.2025
Соколов рассказал, когда "АвтоВАЗ" представит свой минивэн

Соколов: "АвтоВАЗ" представит минивэн, когда авторынок оживет и обеспечит спрос

Генеральный директор компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов . Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" представит свой минивэн, когда авторынок России начнет оживать и сможет обеспечить спрос, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах форума ВТБ "Россия зовет!".
"Это зависит от рынка, рынок в 2025 году был очень вялый и там точно не до новых моделей, да еще в таком достаточно узком сегменте... поэтому как рынок будет оживать, как он будет способен обеспечить спрос... так сразу его представим рынку и обеспечим его инжиниринговые и тестовые испытания", - ответил Соколов на вопрос РИА Новости о сроках презентации нового минивэна "АвтоВАЗа" под рабочим названием B-Van.
Он добавил, что работа над этой и другими моделями идет, но компания ожидает наступления такой ситуации на рынке, когда выпуск ее будет целесообразен.
В июне Соколов заявил, что компания планирует представить минивэн под кодовым названием B-Van на Петербургском междугородном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году. А в марте вице-президент "АвтоВАЗа" Сергей Громак в марте сообщал о планах концерна по запуску серийного производства семиместного минивэна в 2027 году. Он также отмечал, что инвестиции в проект составили 21 миллиард рублей.
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проводится в Москве ежегодно. В этом году проходит 2-3 декабря.
Президент АО АВТОВАЗ Максим Соколов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Глава "АвтоВАЗа" заявил о необходимости индексации цен на автомобили
21 ноября, 13:28
 
