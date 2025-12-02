Соколов рассказал, когда "АвтоВАЗ" представит свой минивэн

Он добавил, что работа над этой и другими моделями идет, но компания ожидает наступления такой ситуации на рынке, когда выпуск ее будет целесообразен.

В июне Соколов заявил, что компания планирует представить минивэн под кодовым названием B-Van на Петербургском междугородном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году. А в марте вице-президент "АвтоВАЗа" Сергей Громак в марте сообщал о планах концерна по запуску серийного производства семиместного минивэна в 2027 году. Он также отмечал, что инвестиции в проект составили 21 миллиард рублей.