https://ria.ru/20251202/avtovaz-2059279453.html
Соколов рассказал, когда "АвтоВАЗ" представит свой минивэн
Соколов рассказал, когда "АвтоВАЗ" представит свой минивэн - РИА Новости, 02.12.2025
Соколов рассказал, когда "АвтоВАЗ" представит свой минивэн
"АвтоВАЗ" представит свой минивэн, когда авторынок России начнет оживать и сможет обеспечить спрос, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T17:03:00+03:00
2025-12-02T17:03:00+03:00
2025-12-02T17:03:00+03:00
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
москва
максим соколов
автоваз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802248974_0:216:2970:1887_1920x0_80_0_0_999b2a5d0940fb29a6413d608a7cc7ba.jpg
https://ria.ru/20251121/tseny-2056570298.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802248974_131:0:2839:2031_1920x0_80_0_0_33db0e5cf12bf53ce5493be102da3917.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, максим соколов, автоваз
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Москва, Максим Соколов, АвтоВАЗ
Соколов рассказал, когда "АвтоВАЗ" представит свой минивэн
Соколов: "АвтоВАЗ" представит минивэн, когда авторынок оживет и обеспечит спрос
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" представит свой минивэн, когда авторынок России начнет оживать и сможет обеспечить спрос, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах форума ВТБ "Россия зовет!".
«
"Это зависит от рынка, рынок в 2025 году был очень вялый и там точно не до новых моделей, да еще в таком достаточно узком сегменте... поэтому как рынок будет оживать, как он будет способен обеспечить спрос... так сразу его представим рынку и обеспечим его инжиниринговые и тестовые испытания", - ответил Соколов
на вопрос РИА Новости о сроках презентации нового минивэна "АвтоВАЗа
" под рабочим названием B-Van.
Он добавил, что работа над этой и другими моделями идет, но компания ожидает наступления такой ситуации на рынке, когда выпуск ее будет целесообразен.
В июне Соколов заявил, что компания планирует представить минивэн под кодовым названием B-Van на Петербургском междугородном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2026 году. А в марте вице-президент "АвтоВАЗа" Сергей Громак в марте сообщал о планах концерна по запуску серийного производства семиместного минивэна в 2027 году. Он также отмечал, что инвестиции в проект составили 21 миллиард рублей.
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проводится в Москве
ежегодно. В этом году проходит 2-3 декабря.