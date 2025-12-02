Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" введет дополнительные рейсы между Москвой и Владивостоком - РИА Новости, 02.12.2025
07:10 02.12.2025
"Аэрофлот" введет дополнительные рейсы между Москвой и Владивостоком
"Аэрофлот" введет дополнительные рейсы между Москвой и Владивостоком - РИА Новости, 02.12.2025
"Аэрофлот" введет дополнительные рейсы между Москвой и Владивостоком
Группа "Аэрофлот" введет дополнительные рейсы между Москвой и Владивостоком на зимний период повышенного спроса, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 02.12.2025
москва, владивосток
Москва, Владивосток
"Аэрофлот" введет дополнительные рейсы между Москвой и Владивостоком

Новые рейсы введет "Аэрофлот" между Москвой и Владивостоком с конца декабря

© РИА Новости / Виталий АньковСамолет Boeing 777-300
Самолет Boeing 777-300 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Самолет Boeing 777-300. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Группа "Аэрофлот" введет дополнительные рейсы между Москвой и Владивостоком на зимний период повышенного спроса, сообщает пресс-служба компании.
Частота полетов увеличится в предновогодний и новогодний периоды. К имеющемуся расписанию по маршруту Москва — Владивосток — Москва добавлено суммарно еще шесть рейсов. Речь идет о рейсах SU6251/6252 — 26-27 декабря (выполнит авиакомпания "Россия"), а также SU1796/1797 — 25-26, 30-31 декабря и 7-8, 8-9,11-12 января (выполнит "Аэрофлот").
Авиакомпания традиционно ежегодно увеличивает количество рейсов на дальневосточных направлениях, где фиксируется повышенный спрос на перелеты в праздничный период. Ранее авиакомпания сообщала о 24 дополнительных рейсах между Москвой и городами ДФО.
В пресс-службе подчеркнули, что перевозчик в приоритетном порядке следит за динамикой спроса на направлениях повышенной социальной значимости и, при возможности задействовать флот, увеличивает частоту рейсов на пиковые периоды.
С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании.
