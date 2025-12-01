https://ria.ru/20251201/zaporozhchenko-2058994720.html
Умер тренер сборной России по прыжкам на батуте Запорожченко
Умер тренер сборной России по прыжкам на батуте Запорожченко
Умер тренер сборной России по прыжкам на батуте Запорожченко
Тренер сборной команды России по прыжкам на батуте Олег Запорожченко скончался в возрасте 86 лет, сообщается в Telegram-канале Федерации гимнастики России
2025-12-01T17:32:00+03:00
2025-12-01T17:32:00+03:00
2025-12-02T01:21:00+03:00
спорт
олег запорожченко
дмитрий ушаков
никита федоренко
прыжки на батуте
Умер тренер сборной России по прыжкам на батуте Запорожченко
Тренер сборной РФ по прыжкам на батуте Олег Запорожченко умер на 87-м году жизни