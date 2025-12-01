Рейтинг@Mail.ru
Умер тренер сборной России по прыжкам на батуте Запорожченко - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
17:32 01.12.2025 (обновлено: 01:21 02.12.2025)
Умер тренер сборной России по прыжкам на батуте Запорожченко
спорт, олег запорожченко, дмитрий ушаков, никита федоренко, прыжки на батуте
Спорт, Олег Запорожченко, Дмитрий Ушаков, Никита Федоренко, Прыжки на батуте
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Тренер сборной команды России по прыжкам на батуте Олег Запорожченко скончался в возрасте 86 лет, сообщается в Telegram-канале Федерации гимнастики России (ФГР).
Причины смерти специалиста не называются.
«
"Он входил в число сильнейших спортсменов страны своего времени, участвовал в становлении национальной школы прыжков на батуте и последовательно развивал ее в тренерской деятельности, подготовив ряд победителей и призеров крупнейших международных соревнований: Дмитрия Ушакова, Ирину Кундиус, Никиту Федоренко и многих других. Федерация гимнастики России выражает соболезнования родным, близким и коллегам", - говорится в сообщении ФГР.
Запорожченко являлся почетным мастером спорта СССР, заслуженным тренером СССР и РФ.
 
СпортОлег ЗапорожченкоДмитрий УшаковНикита ФедоренкоПрыжки на батуте
 
