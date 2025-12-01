Рейтинг@Mail.ru
Поддержка самозанятых Забайкалья составила 1,4 млрд рублей с начала года
12:23 01.12.2025
Поддержка самозанятых Забайкалья составила 1,4 млрд рублей с начала года
Поддержка самозанятых Забайкалья составила 1,4 млрд рублей с начала года
На поддержку проектов предпринимателей и самозанятых Забайкалья направили 1 миллиард 410 миллионов рублей с начала года, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 01.12.2025
Поддержка самозанятых Забайкалья составила 1,4 млрд рублей с начала года

Более 1,4 млрд рублей направили на поддержку самозанятых Забайкалья

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВид на город Чита с Титовской сопки
Вид на город Чита с Титовской сопки - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Вид на город Чита с Титовской сопки. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. На поддержку проектов предпринимателей и самозанятых Забайкалья направили 1 миллиард 410 миллионов рублей с начала года, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Самая весомая часть этой поддержки - 1 миллиард 170 миллионов рублей получена забайкальцами из приоритетных отраслей экономики. Это логистика, туризм, сельское хозяйство, промышленность и другие. Всего же поддержка охватила 333 субъекта малого и среднего предпринимательства", - сказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что благодаря оказанной поддержке получилось создать 458 рабочих мест.
Вся помощь бизнесу в Забайкалье оказывается благодаря участию национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", инициированного главой государства Владимиром Путиным.
Девушка-предприниматель работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Онлайн-регистрацию открыли для МСБ в особых экономических зонах Подмосковья
