В Днепропетровске прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Днепропетровске на юго-востоке Украины на фоне воздушной тревоги в понедельник, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T11:54:00+03:00
2025-12-01T11:54:00+03:00
2025-12-01T14:13:00+03:00
РИА Новости
2025
в мире, днепропетровск, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
