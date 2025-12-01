Вид на площадь Михаила Тверского с телевизионной вышки в Твери. Архивное фото

Тверская область представила на выставках свою продукцию и турмаршруты

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Тверская область презентовала продукцию 10 своих компаний на 34-й Международной продовольственной выставке "Петерфуд-2025" в Санкт-Петербурге, а на выставке в Катаре – турмаршруты, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Была презентована продукция компаний: ООО "Славконд", ООО "Лучший десерт", ООО "Морозофф", ООО "Про-фиш", ООО "Си-продукт", ИП Михеев Дмитрий Сергеевич, ООО "Милтех", ООО "Тверская халва", ООО "Оверпак", ООО "Технопро". Это кондитерские изделия, замороженные полуфабрикаты, плодоовощная консервация, оборудование для заведений общепита, средства личной гигиены и другое.

"Петерфуд" – это важная продовольственная выставка северо-западного направления, которая более 30 лет предоставляет возможность для продвижения продуктов питания на новые рынки. Ежегодно в мероприятии принимают участие сотни производителей продуктов питания, оптовиков и дистрибьюторов, представителей розничных сетей и онлайн-ритейлеров. В этом году выставку посетили свыше 8,5 тысячи специалистов индустрии продуктов питания.

Участие тверских компаний в международной выставке "Петерфуд-2025" стало возможным благодаря содействию центра "Мой бизнес" Тверской области в рамках президентского нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Тверская область была представлена и в составе российского стенда под брендом Discover Russia на международной туристической выставке Qatar Travel Mart 2025 в катарской Дохе. В этом году его темой стала "Зима в России" – это направление вызывает большой интерес у ближневосточной аудитории. Тверская делегация рассказала гостям выставки о турмаршрутах по Верхневолжью, разработанных специально для туристов из арабских стран.

В целом за три дня выставки на российском стенде было проведено более 230 В2В-встреч между представителями России и крупными зарубежными компаниями Персидского залива, а также международными туроператорами. Прошли презентации новых инициатив и турпродуктов, рассмотрены перспективы туристических обменов.