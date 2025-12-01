Депутат Госдумы Вороновский решил сложить полномочия

В конце октября в Госдуму поступило представление генпрокурора Александра Гуцана о лишении члена комитета по транспорту депутатской неприкосновенности. В начале прошлого месяца профильная комиссия провела заседание, на котором присутствовали представитель Генпрокуратуры и сам депутат, и рекомендовала поддержать просьбу.