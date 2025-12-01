Три пингвина Гумбольдта переехали из Приморского океанариума в Казань

ВЛАДИВОСТОК, 1 дек - РИА Новости. Три пингвина Гумбольдта переехали из Приморского океанариума во Владивостоке в Казань, птицы уже адаптировались к новому месту, сообщает приморское учреждение.

Пингвины прибыли в Казанский океанариум поздно вечером и сразу же адаптировались. Переведенные в вольер, они тут же начали плавать, а на кормлении охотно поедали мойву и кильку.

В вольере уже обитали два пингвина. Новые птицы в первые дни держались обособленно от местных, ограничиваясь лишь редкими перекличками. Однако, спустя четыре дня, все пингвины объединились, не проявляя разницы между приезжими и коренными. Как отметили в океанариуме, питаются хорошо, чувствуют себя бодро и выглядят счастливыми.