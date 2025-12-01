Как утилизировать автомобиль в 2025 году: пошаговая инструкция

МОСКВА — РИА Новости. До 2019 года в России действовала государственная программа утилизации автомобилей, которая позволяла сдать старую машину в переработку и получить за это деньги. Какие правила сдачи авто в утиль действуют в 2025 году, последние изменения и алгоритм До 2019 года в России действовала государственная программа утилизации автомобилей, которая позволяла сдать старую машину в переработку и получить за это деньги. Какие правила сдачи авто в утиль действуют в 2025 году, последние изменения и алгоритм снятия с учета ГИБДД — в материале РИА Новости.

Что такое утилизация автомобиля и зачем она нужна

Утилизация автомобиля — это процесс, включающий как физическое уничтожение и переработку старых автомобилей, так и их юридическое "открепление" от владельца. Необходимость сдать авто в утиль может возникнуть по разным причинам: например, машина достигла предельной степени износа в силу своего возраста либо сильно пострадала в результате ДТП.

"Под утилизацией подразумевается переработка автомобилей в специализированных пунктах, где устаревшее авто проходит различные этапы разборки на составляющие. Вопрос утилизации стоит остро, потому предприятия охотно скупают вторичное сырье из-за его дешевизны", — рассказывает Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК ABTODOM.

Как отмечает Валерий Арутин, эксперт Журнала Авто.ру, многие автовладельцы предпочитают оставить старый автомобиль гнить на стоянке или вывезти за город. Раньше подобное решение отчасти объяснялось сложностью процедуры: перед утилизацией автомобиль нужно было везти в ГИБДД, писать объяснительную и только потом отправляться в пункт "приема лома". Сегодня же списать автомобиль значительно проще.

« "Во-первых, утилизация подразумевает снятие транспортного средства с учета в ГИБДД, что автоматически прекращает начисление транспортного налога. Во-вторых, это безопасность и спокойствие. Официальная утилизация исключает ситуацию, когда брошенный автомобиль могут использовать злоумышленники. Речь идет о случаях, когда мошенники снимают с бесхозной машины номерные знаки и используют на своих автомобилях, а проблемы с полицией и штрафы за такого "двойника" получает владелец брошенного авто. И, наконец, третий аспект — оставлять машину гнить попросту неэкологично. К тому же автомобиль могут забрать с места стоянки как брошенный или представляющий потенциальную угрозу безопасности. В таком случае собственнику придется оплатить как эвакуацию, так и содержание ТС на штрафстоянке”. Валерий Арутин эксперт Журнала Авто.ру эксперт Журнала Авто.ру

Физическое уничтожение и юридическое "открепление"

Процесс утилизации включает не только физическую разборку автомобиля (с него снимаются все детали, которые еще могут пригодиться, а оставшаяся часть переплавляется). Этим занимаются специализированные компании, получившие лицензию Росприроднадзора. Каждый собственник может выбрать наиболее подходящую.

"Минпромторг уполномочил ряд организаций (как правило, это организации по металлоприему) на получение от граждан автомобилей для последующей утилизации (ликвидации). Взамен эти пункты приема выдают свидетельство (акт), подтверждающее факт уничтожения машины ("Свидетельство об утилизации вышедшего из эксплуатации транспортного средства")", — говорит Орест Мацала, ведущий юрист "Европейской юридической службы".

Алексей Поляков, руководитель направления ТО и ОСАГО международной сети автосервисов FIT SERVICE, уточняет: "Занимаются утилизацией организации, имеющие лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности (выдается Федеральной службой по надзору в сфере природопользования)".

Не менее важный шаг — юридическое “открепление” отправляемого на утилизацию транспортного средства. Перед тем, как отправить машину в утилизацию, ее официально снимают с учета, а значит, и платить налог за него больше не нужно. Процедура в целом достаточно простая, но в том случае, если владелец сдает на утилизацию не весь автомобиль (например, оставляет некоторые запчасти), имеет ряд важных нюансов.

Когда стоит утилизировать машину вместо продажи

В некоторых ситуациях утилизировать автомобиль гораздо выгоднее и целесообразнее, нежели тратить время и деньги на его ремонт. Важно взвесить все обстоятельства перед тем, как принять решение.

Ремонт или утилизация? Ситуация Утилизация Ремонт Автомобиль попал в ДТП Ремонт автомобиля значительно превышает его рыночную стоимость Повреждения незначительные, ключевые и наиболее дорогостоящие элементы не пострадали Автомобиль эксплуатируется очень долгое время Ключевые агрегаты вышли из строя или находятся в плачевном техническом состоянии Представляет собой раритетную модель и ценен для коллекционеров, а значит, в перспективе его можно продать Часть деталей сохранилась в хорошем рабочем состоянии, машина может быть продана на запчасти Другие ситуации Редкая модель автомобиля, найти запчасти на которую практически не представляется возможным либо их стоимость очень высокая Проблемы с документами, из-за которых автомобиль не представляется возможным грамотно оформить

Госпрограмма утилизации 2025: работает или нет?

На текущий момент программа по утилизации старых автомобилей, предусматривавшая государственную поддержку, прекращена. Современным автовладельцам доступны лишь корпоративные программы, по которым скидки предоставляют некоторые автосалоны и производители.

Почему госпрограмма приостановлена

Программа по утилизации автомобилей с государственной поддержкой действовала в России с 2010 до 2019 годы и позволяла гражданам получить скидку на покупку нового отечественного авто, если они предварительно сдали на переработку прежний. К утилизируемым транспортным средствам предъявлялся ряд требований (например, возраст такого автомобиля не мог быть меньше 10 лет).

Перед данной программой стояла задача поддержать отечественный автомобильный рынок в непростые для него времена, а вместе с тем — повысить безопасность на дорогах и внести вклад в защиту окружающей среды. Свернули данную программу в 2019 году, но регулярно появляются новости о том, что ее могут снова возродить.

Будет ли перезапуск программы в 2025 году?

На текущий момент о перезапуске программы утилизации до завершения 2025 года и даже в грядущем 2026 году никакой информации нет. Однако еще несколько лет назад президент России Владимир Путин дал поручение проработать предложения по восстановлению программы.

Корпоративные программы утилизации и Trade-in в 2025 году

Несмотря на то, что государственной поддержки в виде скидок на приобретение новых автомобилей уже не предусмотрено, граждане могут воспользоваться одной из программ, которые предлагают потенциальным клиентам как производители, так и автосалоны.

"Утилизация авто проводится в двух форматах: Программа Trade-in. Не имеет значения какой марки, модели и год выпуска ваш автомобиль. Старая машина ремонтируется и продается. Программа утилизации старых автомобилей. Владелец сдает машину дилерам, которые ее передадут на утилизацию или перепродадут, а автомобилист купит новое авто со скидкой", — уточняет Николай Баранов, генеральный директор клубного автосервиса "Детали".

Чем отличается утилизация от Trade-in

Валерий Арутин подчеркивает, утилизация и Trade-in — это разные процессы.

"Утилизация подразумевает окончательное уничтожение автомобиля, в то время как Trade-in — это форма обмена старого автомобиля на новый, где старое ТС чаще всего отправляется на перепродажу. Условия корпоративных программ регулярно меняются, поэтому точный размер скидки и сроки действия акций необходимо уточнять непосредственно у менеджеров дилерских центров”, — говорит эксперт.

Далеко не каждый автомобиль может стать участником программы Trade-in, по которой автовладелец получает возможность сдать старую машину и за определенную доплату получить взамен уже другое авто. Как правило, центры и автосалоны сами устанавливают конкретные требования к принимаемым автомобилям.

“Эти требования могут касаться срока нахождения авто у конкретного владельца до утилизации (чаще всего не менее 12 месяцев), его комплектности (в большинстве случаев машина должна быть полнокомплектной) и снятия с учета в ГИБДД для утилизации. Срок, прошедший с момента утилизации, также может быть ограничен (например, не ранее чем 1 января текущего года)”, — дополняет Людмила Новицкая , доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Чтобы утилизировать данным образом свой автомобиль, необходимо предоставить дилеру следующие документы:

бумаги, подтверждающие право собственности;

свидетельство о регистрации ТС;

ПТС.

Некоторые центры могут запросить у владельца и другие документы.

Если гражданин владеет очень старым автомобилем (который к тому же находится в не самом лучшем техническом состоянии), то ему стоит рассмотреть вариант с утилизацией.

Какие автопроизводители предлагают скидки сейчас

На сайте АвтоВАЗа все желающие сменить средство передвижения могут пройти виртуальную оценку в рамках Trade-in и, указав данные того автомобиля, с которым они намерены расстаться, и желаемую модель, получить актуальную на текущий момент информацию.

Программой Trade-in можно воспользоваться и при покупке автомобиля “Москвич”. Предварительную оценку также можно получить онлайн, а уже за новым авто отправиться в официальный дилерский центр.

Аналогичной программой можно воспользоваться и при покупке машины зарубежных марок, например, бренда из Китая HAVAL.

“Размер предоставляемой в рамках программы утилизации скидки на новый автомобиль может зависеть от марки и типа утилизируемого автомобиля, а также от приобретаемой модели”, — добавляет Марина Милованова, доцент Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина.

Пошаговая инструкция по утилизации автомобиля

Если техническое состояние автомобиля не позволяет найти ему нового владельца или сдать в автоцентр для получения скидки на новую машину, тогда необходимо грамотно начать процедуру сдачи авто в утилизацию.

“Порядок утилизации был изменен в 2022 году, и теперь автомобиль сначала физически уничтожается, а затем снимается с учета. Это исключает ситуации, когда машина формально не существует, но продолжает эксплуатироваться”, — говорит Валерий Арутин.

1. Проверьте условия: долги, штрафы, аресты

В первую очередь стоит убедиться, что за автомобилем не числится неоплаченных штрафов и других задолженностей, которые могут стать помехой. Это можно сделать онлайн, например, через официальный портал Госавтоинспекции, соответствующий сервис на портале мэра и Правительства столицы, а также на сайте “Автокод”.

2. Выберите лицензированную компанию на утилизацию

Еще один важный шаг — выбрать организацию, в которой будет утилизирован автомобиль. Обязательное условие — она должна иметь лицензию Росприроднадзора, позволяющую осуществлять сбор, транспортировку, обработку и утилизацию (а также обезвреживание и размещение) отходов от I до IV классов опасности.

"Нужно заключить договор с фирмой, имеющей соответствующую лицензию, и предоставить туда ТС, документы на него (паспорт собственника, ПТС, свидетельство о регистрации), получить акт об утилизации. После этого необходимо прекратить регистрацию в ГИБДД, представив ПТС, свидетельство о регистрации авто, акт об утилизации", — рассказывает Алексей Поляков.

3. Доставьте автомобиль на площадку

Доставить свой автомобиль в выбранную организацию владельцу придется самостоятельно (если машина на ходу), либо оплатить эвакуатор.

4. Получите акт (свидетельство) об утилизации

Непосредственно на месте владельцу отправленного на утилизацию автомобиля должны выдать акт (свидетельство или справку). Эта бумага не выдается в электронном виде, но именно она служит подтверждением для представителей ГИБДД при снятии автомобиля с учета. Также необходимо забрать номерные знаки: они понадобятся при обращении в Госавтоинспекцию, а при желании могут быть использованы на новым автомобиле (этот момент необходимо указать при подаче заявления о снятии с учета).

5. Снимите машину с учета в ГИБДД

Для того, чтобы не пришлось платить транспортный налог за утилизированное авто, владелец должен снять его с учета. Для этого необходимо лично обратиться в Госавтоинспекцию, но записаться можно и онлайн (например, через портал государственных услуг). Сама процедура будет бесплатной.

Необходимые документы для утилизации автомобиля

Для оформления факта утилизации в ГИБДД и снятия конкретного автомобиля с учета нужно обратиться в ближайшее отделение с заранее подготовленным пакетом документов.

Основной пакет для снятия с учета

Документы, которые предоставляются: паспорт гражданина России, СТС, бумажный или электронный ПТС, свидетельство об утилизации.

Что делать, если потерял документы на машину

Госуслуги , но придется заплатить госпошлину). Госпошлина предусмотрена и за восстановление ПТС (то есть паспорта транспортного средства), заявку на который также можно оформить онлайн. Проблемы могут возникнуть, если у гражданина нет на руках требуемых документов (например, они потерялись или были случайно уничтожены). Так, получить дубликат свидетельства о регистрации ТС можно в любом отделении ГИБДД (заявку можно подать лично или через, но придется заплатить госпошлину). Госпошлина предусмотрена и за восстановление ПТС (то есть паспорта транспортного средства), заявку на который также можно оформить онлайн.

Дополнительные документы для получения скидки

Некоторые дилеры могут предлагать дополнительную скидку за утилизацию автомобиля (это помогает им сделать более привлекательной покупку нового авто). Во многих случаях для того, чтобы воспользоваться данным предложением, бывшему владельцу машину требуется предоставить дополнительные документы. Среди них:

документы, удостоверяющие право собственности на данный автомобиль;

бумаги, которые служат доказательством того, что гражданин владел указанным автомобилем не менее 12 месяцев до того, как сдать его в утиль, и другие.

Сколько стоит утилизация автомобиля в 2025 году

Стоимость утилизации любого транспортного средства на территории России закладывается в сумму утилизационного сбора. Именно он позволяет покрыть те затраты, в которые обойдется переработка отслужившего свое автомобиля.

Утилизационный сбор: кто платит и сколько?

Как рассказал Денис Мигаль, генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto, обычно утилизационный сбор платит производитель автомобиля, о чем в ПТС вносится специальная отметка. Если она отсутствует — это бремя ляжет на владельца.

С 1 декабря 2025 года вступили в силу обновленные правила расчета утилизационного сбора. Их можно найти в постановлении Правительства РФ. Так, по новым правилам на формирование базовой ставки для легковых автомобилей будут влить тип и объем двигателя, а мощность отразится на размере коэффициента по прогрессивной шкале.

“Для большинства автомобилей, произведенных или реализованных на территории России после 2012 года, он уже оплачен производителем, либо лицом, которое импортировало машину в страну. Отметка об этом ставится прямо в ПТС. Если же отметки нет, владельцу придется заплатить сбор перед утилизацией самостоятельно. Базовая ставка для легкового автомобиля составляет 20 000 рублей и умножается на коэффициент, зависящий от объема двигателя”, — отмечает Валерий Арутин.

Кто освобожден от уплаты сбора

По Федеральному закону "Об отходах производства и потребления" утилизационный сбор могут не платить:

беженцы и вынужденные переселенцы,

дипломаты и сотрудники консульств;

владельцы автомобилей, возраст которых превышает 30 лет;

граждане, которые ввозят авто на территорию Калининградской области и другие категории.

Сколько берут частные компании за услугу

Обращение в государственный пункт является бесплатным, в то время как частные компании вправе устанавливать плату за свои услуги, которая обычно не превышает 10 000 рублей, отмечает Валерий Арутин.

“Сумма, которую придется заплатить владельцу машины, зависит как от организации, берущей на себя процесс утилизации, так и от самого транспортного средства. Например, одна из компаний за утилизацию легкового автомобиля берет от 2500 рублей, за оформление документов на утилизацию от 1000 рублей, за утилизацию грузового автомобиля — от 6000 рублей. Другие за эти же услуги берут от 2800, 1300 и 7500 рублей соответственно”, — говорит практикующий юрист и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.

Можно ли утилизировать автомобиль в кредите или лизинге?

Далеко не каждый автомобиль можно без проблем отправить на утилизацию. Если транспортное средство находится в залоге у банка (например, было куплено в кредит который еще не погашен полностью, а также в лизинг или рассрочку), то утилизировать его до момента выплаты кредиты будет невозможно.

Плюсы и минусы утилизации автомобиля

Процедура утилизация любого автомобиля имеет как свои очевидные преимущества, так и не менее значимые для многих недостатки.

Преимущества: экология, налоги, безопасность

К преимуществам утилизации можно отнести:

получение скидки на покупку нового авто у дилера или производителя;

снижение ущерба, который наносят окружающей среде старые машины (они зачастую отличаются более токсичными выхлопами);

выше безопасность на дорогах;

освобождение дворов от автохлама;

избавление от металлолома.

Недостатки: стоимость, время, комплектация

Среди минусов данной программы можно выделить следующие пункты:

автомобиль придется самостоятельно доставить на пункт утилизации, а использование эвакуатора приведет к дополнительным расходам;

зачастую одно из обязательных условий — полная комплектация машины (например, если владелец рассчитывает на скидку от дилера);

на сбор и оформление всех бумаг придется потратить время;

условия программы Trade-in в некоторых фирмах нередко занижают стоимость авто.

Частые вопросы об утилизации автомобиля (FAQ)

Собрали ответы на самые актуальные и популярные вопросы по утилизации автомобилей.

Можно ли забрать машину после утилизации?

Если автомобиль уже был снят с учета в связи с утилизацией, забрать его обратно возможно лишь в исключительных случаях. Как утверждает статья 19 ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", такое право появляется у гражданина только после того, как процедура была признана незаконной (данный факт должен быть подтвержден соответствующим решением суда).

“В таком случае суд признает акт об утилизации недействительным и обязывает ГИБДД "вернуть" автомобиль в реестр, если он еще не утилизирован физически”, — добавляет Валерий Арутин.

Можно ли утилизировать часть автомобиля?

Если владелец автомобиля хочет оставить некоторые детали утилизируемой машины себе (например, для того, чтобы использовать в будущем или же продать), то процедура утилизации будет несколько сложнее. В данном случае при визите в ГИБДД потребуются все документы на машину, ее номера и снятые агрегаты, ведь каждую из номерных запчастей придется "отвязать" от данного транспортного средства. Только после получения данного свидетельства запчасть можно легально реализовать.

Сколько времени занимает утилизация?

Как правило, утилизация автомобиля занимает от 1 до 3 дней, иногда осуществить данную процедуру возможно в день обращения, отмечает Оксана Васильева.

Можно ли получить деньги за утилизацию?

Оплата гражданам за утилизацию старого автомобиля по закону не предусмотрена, однако в рамках корпоративных программ может быть возможность получить скидку на приобретение нового автомобиля. Подробности лучше уточнить у выбранного автоцентра или производителя.

Экспертное мнение: советы юристов и автоспециалистов

“Повышение утильсбора серьезно меняет структуру рынка, и сильнее всего это ударит по сегменту премиальных автомобилей возрастом 3–5 лет. Именно здесь дополнительная нагрузка становится критичной: для машин с трехлитровыми моторами прибавка может достигать до трех миллионов рублей. В таких условиях итоговая цена перестает быть конкурентоспособной, и экономика ввоза просто не сходится. По сути, эта категория будет стремительно сокращаться — не из-за падения интереса, а потому что покупателю перестанут предлагать эти машины по адекватной стоимости, — отмечает Александр Степанов, эксперт в автобизнесе с 16-летним опытом, собственник компании по импорту премиальных авто. — Совсем иначе поведет себя сегмент новых автомобилей и машин младше 3 лет в премиуме. Они тоже подорожают, но спрос на них сохранится. У потребителей нет альтернативы: официальных поставок большинства премиальных брендов в России сейчас нет, а потребность в этих автомобилях остается высокой. При этом новая система утильсбора решает сразу несколько задач. Это и увеличение доходов бюджета, и повышение конкурентоспособности локальной сборки, а также снижение привлекательности серых схем и стратегический разворот рынка в сторону менее мощных автомобилей и более доступных сегментов. Это не разовый шаг, а долгосрочная корректировка правил игры”.