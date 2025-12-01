Рейтинг@Mail.ru
Чибис предложил смягчить налоговые условия для арктического малого бизнеса
Мурманская область
 
19:43 01.12.2025
Чибис предложил смягчить налоговые условия для арктического малого бизнеса
Чибис предложил смягчить налоговые условия для арктического малого бизнеса - РИА Новости, 01.12.2025
Чибис предложил смягчить налоговые условия для арктического малого бизнеса
У предпринимателей, которые работают в Арктике, должны быть льготные условия налогообложения, а снижение порога годовых доходов для применения УСН с 60 до 10... РИА Новости, 01.12.2025
Чибис предложил смягчить налоговые условия для арктического малого бизнеса

Чибис: у предпринимателей в Арктике должны быть льготные условия налогообложения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : пресс-служба президента Белоруссии
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
МУРМАНСК, 1 дек – РИА Новости. У предпринимателей, которые работают в Арктике, должны быть льготные условия налогообложения, а снижение порога годовых доходов для применения УСН с 60 до 10 миллионов рублей создает значительные риски для ведения предпринимательской деятельности в арктических регионах, сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика" Андрей Чибис.
Под председательством Чибиса в понедельник состоялось заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика". Участники обсудили предложения по корректировке планируемых изменений в налоговом законодательстве в части упрощенной системы налогообложения (УСН) для субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в Арктической зоне РФ. Открывая заседание, глава комиссии предложил смягчить налоговые условия для малого и среднего бизнеса в Арктике.
Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Чибис решил проиндексировать зарплаты мурманским бюджетникам на 4%
25 ноября, 13:37
"У предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса, которые ведут деятельность в Арктике, должны быть другие, льготные условия налогообложения в сравнении с теми, которые действуют в целом по стране. Условия работы здесь сложнее, издержки выше, и те пороговые значения, которые сегодня утверждены на федеральном уровне, безусловно, требуют внимательной оценки и соответствующих предложений по корректировке", – подчеркнул Чибис.
По мнению властей региона, предлагаемое с 2026 года снижение порога годовых доходов для применения упрощенной системы налогообложения с 60 до 10 миллионов рублей, при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС, создает значительные риски для ведения предпринимательской деятельности в арктических регионах. С учетом специфики северных территорий, сурового климата и удаленности от основных рынков в арктических регионах традиционно высокая себестоимость товаров и услуг, логистические и социальные расходы. Поэтому предложенные новым законом изменения могут привести к росту цен, снижению рентабельности предприятий и уходу части бизнеса в теневой сектор. Особенно сложными новые условия могут стать для малого бизнеса, считают в правительстве Заполярья.
"По проведенной аппаратом комиссии оценке, при сохранении текущей редакции законопроекта дополнительная налоговая нагрузка на субъекты МСП в Мурманской области с 2028 года может превысить 5,7 миллиарда рублей в год, это приведет к росту стоимости товаров и услуг и удорожанию жизни в Арктике", – отметила министр туризма и предпринимательства Марта Говор.
Кроме того, обсуждался вопрос о сохранении льготных тарифов страховых взносов для субъектов МСП. Согласно проекту федерального закона, планируется отмена льгот по страховым взносам и переход к общим условиям их начисления. Для арктических регионов, где заработная плата формируется с учетом районных коэффициентов и надбавок, это приведет к дополнительному росту расходов и может вызвать сокращение рабочих мест, считают участники комиссии.
Был озвучен ряд механизмов для корректировки ситуации. В их числе – установление особого подхода к поэтапному повышению порога годовых доходов для МСП в АЗРФ: повышенный порог выручки для возникновения обязанности по уплате НДС – 20 миллионов рублей, с поэтапным изменением до 2028 года. Также предложено включить деятельность субъектов МСП, зарегистрированных в Арктической зоне, в перечень приоритетных видов деятельности для применения пониженного тарифа страховых взносов и рассмотреть возможность введения дополнительной льготной ставки НДС для арктических предпринимателей с уровнем дохода от 20 до 60 миллионов рублей. Предложения направлены на сохранение устойчивости малого и среднего бизнеса, повышение инвестиционной привлекательности Арктической зоны и предотвращение роста социально-экономических дисбалансов в северных регионах.
Участники комиссии и представители арктических регионов единогласно поддержали необходимость проведения корректировки и смягчения условий. Их предложения с учетом специфики каждого субъекта также будут учтены в протоколе.
Чибис представил Путину комплексный проект развития Арктики и ТТК
24 ноября, 15:19
Чибис представил Путину комплексный проект развития Арктики и ТТК
24 ноября, 15:19
 
