Новый поворот в деле об убийстве питерского криптобизнесмена в Дубае

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Rolls-Royce за сто миллионов, виллы в Дубае, фото с трасс "Формулы-1". Петербургский криптобизнесмен Роман и его жена Анна жили на широкую ногу. Полиция ОАЭ нашла их останки в пустыне. Задержаны восемь человек, среди них — бывший оперативник МВД. За что на самом деле убили супругов Новак?

Шик на чужие деньги

Роман Новак — уроженец Санкт-Петербурга. Незадолго до 2020 года начал вести роскошный образ жизни: отдыхал на дорогих курортах, ездил на элитных автомобилях, жил в загородных домах.

По данным РБК, в ноябре 2020-го суд приговорил Новака к шести годам колонии за мошенничество. Следствие установило: он разработал схему хищения 100 тысяч долларов у совладельца и инвестора проекта "Спорт в народ", посвященного фитнесу и правильному питанию. Кроме того, в России у бизнесмена остались долги на семь миллионов рублей. В отношении него было возбуждено девять исполнительных производств, шесть из которых прекратили из-за отсутствия имущества у бизнесмена.

Из колонии — в Дубай

Новак вышел раньше срока. После освобождения вместе с женой переехал в ОАЭ. Там, как утверждает "Комсомольская правда", представлялся другом основателя Telegram Павла Дурова и создал приложение для быстрого обмена криптовалюты Fintopio. РБК уточняет : бизнес он организовал в 2023 году, до этого развивал свой криптокошелек.

Как указывает "Комсомольская правда", Новак обманул разработчиков и инвесторов своих новых проектов на сумму около 500 миллионов долларов.

Жил еще шикарнее, чем прежде: автопарк из спорткаров оценивался в сотни миллионов рублей. В гараже стояли Rolls-Royce Spectre стоимостью 100 миллионов рублей и раритетный AC Cobra (стоимость около 180 миллионов рублей). В соцсетях мелькали фотографии из путешествий — Бали, Рим, Женева, серфинг, йога, гонки на трассах "Формулы-1".

Ловушка под видом инвестиционной встречи

В октябре супруги Новак исчезли. Как стало известно позже, их заманили на встречу под предлогом обсуждения инвестиций. По данным "Комсомольской правды", Роман взял с собой жену Анну, не подозревая об опасности.

Пару ждали вымогатели на арендованной вилле. Они устроили супругам пытки, требуя назвать коды доступа к криптовалютным кошелькам. Как пишет РБК, в итоге преступники убили Романа и Анну, а тела закопали в пустынной местности.

После исчезновения пары появилась версия, будто Новак переехал из ОАЭ в ЮАР из-за преследования обманутых инвесторов. Вероятно, этот слух распространили сами преступники.

Поиски в пустыне

В начале ноября Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило дело по факту исчезновения петербуржцев в ОАЭ 2 октября.

Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, останки тел Новака и его жены были обнаружены в пустыне. Это произошло около двух недель назад.

По информации, которую приводит РБК, тела были уложены в черные мешки из толстого полиэтилена, куда предварительно высыпали сильные растворители. Чтобы найти останки, полиции ОАЭ пришлось обследовать примерно 250 тысяч квадратных метров пустыни.

Восемь задержанных

По словам представителя МВД Ирины Волк, по делу были задержаны несколько человек в Санкт-Петербурге, Ставропольском и Краснодарском краях. Всего в причастности к убийству заподозрили восемь человек.

Троих из них — 53-летнего Константина Шахта, 46-летнего Юрия Шарыпова и 45-летнего Владимира Далекина — следствие считает организаторами преступления. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил их под стражу до 28 декабря. Шахт отрицает вину, еще двое арестованных дали показания.

Осведомленный источник "Комсомольской правды" уточнил : "Исполнители не были знакомы с семьей Новак".

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила : "Следователи выяснили, что убийцы действовали по наводке сообщников, которые помогли арендовать машины и помещения".

Пустой кошелек и исчезнувшие миллионы

Остается открытым вопрос: куда делись деньги? По данным, которые приводит "Комсомольская правда", криптокошелек Новака оказался пустым. Силовики не нашли криптовалюту и у вымогателей. "Они просто передали организатору всю информацию, и этот человек (или их было несколько) перечислил деньги себе. Вот и все", — указал источник в следствии.

