Более 15 тысяч собак и кошек содержатся в московских приютах
Более 15 тысяч собак и кошек содержатся в московских приютах - РИА Новости, 02.12.2025
Более 15 тысяч собак и кошек содержатся в московских приютах
Более 15 тысяч собак и кошек содержатся в 13 столичных приютах, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-01T14:28:00+03:00
2025-12-01T14:28:00+03:00
2025-12-02T14:28:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
москва
Новости
Более 15 тысяч собак и кошек содержатся в московских приютах
Более 15 тысяч собак и кошек содержатся в 13 московских приютах
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Более 15 тысяч собак и кошек содержатся в 13 столичных приютах, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Как отмечается на сайте, с начала этого года около 200 животных из городских приютов нашли семью на выставках и фестивалях. Самыми активными участниками мероприятий стали приюты "Зоорассвет" и "Зеленоград": их подопечные посетили 41 выставку, где 75 животных встретили своих новых хозяев.
"Сегодня в 13 городских приютах Москвы содержатся более 15 тысяч собак и кошек, привитых, чипированных и полностью готовых к переезду в новые семьи", - говорится в сообщении.
На сайте сообщается, что найти заботливые руки приютским хвостикам помогают сотрудники учреждений и добровольцы. Также информацию о питомцах размещают на волонтерских сайтах и страницах в социальных сетях. Анкеты собак и кошек, которые ждут своих будущих хозяев, можно найти в сервисе "Моспитомец" на сайте мэра и правительства Москвы.