Более 15 тысяч собак и кошек содержатся в московских приютах

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Более 15 тысяч собак и кошек содержатся в 13 столичных приютах, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Как отмечается на сайте, с начала этого года около 200 животных из городских приютов нашли семью на выставках и фестивалях. Самыми активными участниками мероприятий стали приюты "Зоорассвет" и "Зеленоград": их подопечные посетили 41 выставку, где 75 животных встретили своих новых хозяев.

"Сегодня в 13 городских приютах Москвы содержатся более 15 тысяч собак и кошек, привитых, чипированных и полностью готовых к переезду в новые семьи", - говорится в сообщении.