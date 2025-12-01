Россию в этом году посетили почти 50 тысяч туристов из Саудовской Аравии

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Количество туристов из Саудовской Аравии, которые в январе-сентябре текущего года посетили Россию, достигло почти 50 тысяч человек - в 8 раз больше, чем до коронавируса, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Россия и Саудовская Аравия ранее в понедельник подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз. Согласно прогнозу АТОР , туристический поток из Саудовской Аравии в Россию может увеличиться в 2-3 раза к лету будущего года.

Согласно данным информсистемы, Россию в январе-сентябре этого года посетили 49,6 тысячи туристов из Саудовской Аравии, что на пятую часть больше уровня годом ранее. При этом еще в 2019 году количество посещений было значительно меньше - всего 6,2 тысячи поездок.