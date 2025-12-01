https://ria.ru/20251201/turisty-2058916657.html
Россию в этом году посетили почти 50 тысяч туристов из Саудовской Аравии
Россию в этом году посетили почти 50 тысяч туристов из Саудовской Аравии - РИА Новости, 01.12.2025
Россию в этом году посетили почти 50 тысяч туристов из Саудовской Аравии
Количество туристов из Саудовской Аравии, которые в январе-сентябре текущего года посетили Россию, достигло почти 50 тысяч человек - в 8 раз больше, чем до... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T13:33:00+03:00
2025-12-01T13:33:00+03:00
2025-12-01T13:33:00+03:00
саудовская аравия
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027689389_0:65:3200:1865_1920x0_80_0_0_627a2253a20b46894daa916e9adfac50.jpg
https://ria.ru/20251201/rossija-2058886482.html
саудовская аравия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027689389_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_f2d7f54913fb60b2f2746bead3be2287.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саудовская аравия, россия, ассоциация туроператоров россии (атор)
Саудовская Аравия, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Россию в этом году посетили почти 50 тысяч туристов из Саудовской Аравии
Число туристов из Саудовской Аравии в 2025 году достигло почти 50 тысяч человек
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Количество туристов из Саудовской Аравии, которые в январе-сентябре текущего года посетили Россию, достигло почти 50 тысяч человек - в 8 раз больше, чем до коронавируса, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Россия
и Саудовская Аравия
ранее в понедельник подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз. Согласно прогнозу АТОР
, туристический поток из Саудовской Аравии в Россию может увеличиться в 2-3 раза к лету будущего года.
Согласно данным информсистемы, Россию в январе-сентябре этого года посетили 49,6 тысячи туристов из Саудовской Аравии, что на пятую часть больше уровня годом ранее. При этом еще в 2019 году количество посещений было значительно меньше - всего 6,2 тысячи поездок.
Абсолютный рекорд по количеству въехавших из Саудовской Аравии туристов был установлен в третьем квартале 2025 года - сразу 27 тысяч человек, а предыдущий максимум был годом ранее - 23,9 тысячи.