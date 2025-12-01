Рейтинг@Mail.ru
Россию в этом году посетили почти 50 тысяч туристов из Саудовской Аравии - РИА Новости, 01.12.2025
13:33 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/turisty-2058916657.html
Россию в этом году посетили почти 50 тысяч туристов из Саудовской Аравии
Россию в этом году посетили почти 50 тысяч туристов из Саудовской Аравии - РИА Новости, 01.12.2025
Россию в этом году посетили почти 50 тысяч туристов из Саудовской Аравии
Количество туристов из Саудовской Аравии, которые в январе-сентябре текущего года посетили Россию, достигло почти 50 тысяч человек - в 8 раз больше, чем до... РИА Новости, 01.12.2025
Россию в этом году посетили почти 50 тысяч туристов из Саудовской Аравии

Число туристов из Саудовской Аравии в 2025 году достигло почти 50 тысяч человек

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Флаги России и Саудовской Аравии
Флаги России и Саудовской Аравии. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Количество туристов из Саудовской Аравии, которые в январе-сентябре текущего года посетили Россию, достигло почти 50 тысяч человек - в 8 раз больше, чем до коронавируса, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Россия и Саудовская Аравия ранее в понедельник подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз. Согласно прогнозу АТОР, туристический поток из Саудовской Аравии в Россию может увеличиться в 2-3 раза к лету будущего года.
Согласно данным информсистемы, Россию в январе-сентябре этого года посетили 49,6 тысячи туристов из Саудовской Аравии, что на пятую часть больше уровня годом ранее. При этом еще в 2019 году количество посещений было значительно меньше - всего 6,2 тысячи поездок.
Абсолютный рекорд по количеству въехавших из Саудовской Аравии туристов был установлен в третьем квартале 2025 года - сразу 27 тысяч человек, а предыдущий максимум был годом ранее - 23,9 тысячи.
