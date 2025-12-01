https://ria.ru/20251201/trenirovki-2058931704.html
Тер Штеген вернулся к тренировкам после операции
Тер Штеген вернулся к тренировкам после операции - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Тер Штеген вернулся к тренировкам после операции
Вратарь испанского футбольного клуба "Барселона" немец Марк-Андре тер Штеген вернулся к тренировочным занятиям в общей группе спустя четыре месяца после... РИА Новости Спорт, 01.12.2025
2025-12-01T14:21:00+03:00
2025-12-01T14:21:00+03:00
2025-12-01T14:36:00+03:00
футбол
спорт
марк-андре тер штеген
барселона
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974140494_0:151:1078:757_1920x0_80_0_0_2838691fbc9a0cab3e9245f074f7b68e.jpg
/20251201/favorit-2058912550.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974140494_0:50:1078:859_1920x0_80_0_0_69868b0c0732dfc2f22fd44240a20098.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, марк-андре тер штеген, барселона, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Марк-Андре тер Штеген, Барселона, Чемпионат Испании по футболу
Тер Штеген вернулся к тренировкам после операции
Тер Штеген вернулся к тренировкам спустя четыре месяца после операции
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Вратарь испанского футбольного клуба "Барселона" немец Марк-Андре тер Штеген вернулся к тренировочным занятиям в общей группе спустя четыре месяца после перенесенной операции на спине, сообщает As.
В понедельник каталонцы провели тренировку в преддверии матча 14-го тура чемпионата Испании
против мадридского "Атлетико
". Тер Штеген
занимался вместе с другими вратарями "Барселоны
" - Жоаном Гарсией и Войцехом Щенсным
.
В июле тер Штеген получил травму спины. По данным Mundo Deportivo, немец отказался дать свое согласие на то, чтобы "Барселона" отправила отчет о его повреждении в медицинскую комиссию Ла Лиги, благодаря чему клуб при определенных выводах комиссии мог бы разгрузить зарплатную ведомость для регистрации игроков. В ответ "сине-гранатовые" возбудили против вратаря дисциплинарное дело, сославшись на нанесение ущерба, и лишили его капитанской повязки. Позднее он был восстановлен в правах капитана.
Тер Штегену 33 года. Он выступает за "Барселону" с 2014 года, его действующий контракт с командой рассчитан до июня 2028 года. Вместе с "сине-гранатовыми" голкипер выигрывал Лигу чемпионов
, шесть раз становился чемпионом Испании
и обладателем Кубка страны. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах в различных турнирах, в которых пропустил 11 мячей и один раз сыграл на ноль. Также на его счету 43 матча в составе сборной Германии
.