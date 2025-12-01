Тер Штеген вернулся к тренировкам после операции

В июле тер Штеген получил травму спины. По данным Mundo Deportivo, немец отказался дать свое согласие на то, чтобы "Барселона" отправила отчет о его повреждении в медицинскую комиссию Ла Лиги, благодаря чему клуб при определенных выводах комиссии мог бы разгрузить зарплатную ведомость для регистрации игроков. В ответ "сине-гранатовые" возбудили против вратаря дисциплинарное дело, сославшись на нанесение ущерба, и лишили его капитанской повязки. Позднее он был восстановлен в правах капитана.