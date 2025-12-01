Рейтинг@Mail.ru
Тер Штеген вернулся к тренировкам после операции
Футбол
 
14:21 01.12.2025
Тер Штеген вернулся к тренировкам после операции
Тер Штеген вернулся к тренировкам после операции - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Тер Штеген вернулся к тренировкам после операции
Вратарь испанского футбольного клуба "Барселона" немец Марк-Андре тер Штеген вернулся к тренировочным занятиям в общей группе спустя четыре месяца после... РИА Новости Спорт, 01.12.2025
футбол
спорт
марк-андре тер штеген
барселона
чемпионат испании по футболу
Тер Штеген вернулся к тренировкам после операции

Тер Штеген вернулся к тренировкам спустя четыре месяца после операции

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Вратарь испанского футбольного клуба "Барселона" немец Марк-Андре тер Штеген вернулся к тренировочным занятиям в общей группе спустя четыре месяца после перенесенной операции на спине, сообщает As.
В понедельник каталонцы провели тренировку в преддверии матча 14-го тура чемпионата Испании против мадридского "Атлетико". Тер Штеген занимался вместе с другими вратарями "Барселоны" - Жоаном Гарсией и Войцехом Щенсным.
В июле тер Штеген получил травму спины. По данным Mundo Deportivo, немец отказался дать свое согласие на то, чтобы "Барселона" отправила отчет о его повреждении в медицинскую комиссию Ла Лиги, благодаря чему клуб при определенных выводах комиссии мог бы разгрузить зарплатную ведомость для регистрации игроков. В ответ "сине-гранатовые" возбудили против вратаря дисциплинарное дело, сославшись на нанесение ущерба, и лишили его капитанской повязки. Позднее он был восстановлен в правах капитана.
Тер Штегену 33 года. Он выступает за "Барселону" с 2014 года, его действующий контракт с командой рассчитан до июня 2028 года. Вместе с "сине-гранатовыми" голкипер выигрывал Лигу чемпионов, шесть раз становился чемпионом Испании и обладателем Кубка страны. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах в различных турнирах, в которых пропустил 11 мячей и один раз сыграл на ноль. Также на его счету 43 матча в составе сборной Германии.
Opta назвала главного фаворита чемпионата мира по футболу
Opta назвала главного фаворита чемпионата мира по футболу
