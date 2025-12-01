Быстро, комфортно, "бесшовно": как развивается транспортная система в РФ

Повысить комфорт пассажиров и увеличить объем грузоперевозок в стране помогает нацпроект "Эффективная транспортная система" . Он дает мощный импульс к формированию "бесшовной" логистики: по всей стране обновляют аэропорты, морские и речные порты, развивают возможности Северного морского пути, готовят к запуску высокоскоростную ж/д магистраль, а также обновляют пограничные пропускные пункты и внедряют цифровизацию. Все это призвано кардинально изменить подход к транспорту и в разы повысить его эффективность. Подробнее о том, что уже удалось сделать, читайте в материале РИА Новости.

Эффективная транспортная система

Одна из задач нацпроекта – формирование к 2030 году в стране эффективной транспортной системы.

"Она будет удовлетворять потребности как бизнеса, так и населения", — отметила в беседе с РИА Новости директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Татьяна Кулакова.

Развитие транспортной системы повышает связанность регионов и доступность населенных пунктов, что в конечном итоге влияет на качество жизни людей. Кроме того, за счет мультимодальных перевозок удается сократить "перепробеги" грузов, а значит снизить транспортные издержки для бизнеса.

Граница за 10 минут

Для того чтобы туристы и грузы не простаивали на границе, пункты пропуска через госграницу РФ модернизируют. К 2030 году на ключевых направлениях по нацпроекту построят и реконструируют 27 пунктов пропуска. В частности, планируется, что на ключевых направлениях пропускная способность железнодорожных пунктов достигнет 52,7 миллиона тонн, а автомобильных – 18,2 миллиона транспортных средств в год. Главная задача – сократить для грузового транспорта время досмотра до 10 минут.

До конца года завершится основная часть строительных работ на пунктах пропуска на границе с Китаем Кани-Курган, Пограничный и Краскино. Сейчас там ведутся работы по внутренней отделке зданий и благоустройству прилегающих территорий.

Самый необычный пункт пропуска Благовещенск-1 заработает уже в 2026 году. Он расположен на первой в мире канатной дороге между двумя странами – Россией и Китаем. Дорога протяженностью около километра сможет пропускать до 2,5 миллионов пассажиров в год.

В ноябре Россия и Казахстан подписали соглашение по автопунктам пропуска. Всего их около 30. По информации Минтранса РФ, до 2030 года планируется комплексная модернизация 10 приоритетных пунктов на границе с Казахстаном, что позволит им пропускать до 3,5 миллиона грузовиков в год, это более чем в два раза превысит существующие показатели.

Например, в Челябинской области в автомобильном пункте Бугристое идет активная реконструкция, за счет чего пропускная способность увеличится вдвое и составит 4 тысячи транспортных средств в сутки. Завершение работ запланировано на 2028 год.

Цифровизация логистики

Одно из направлений нацпроекта – цифровая трансформация отрасли. Цифровизация позволит снять административные и транзакционные барьеры для участников рынка. В том числе избавит от необходимости оформлять сотни однотипных бумажных документов.

Один из инструментов – создание Государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД), благодаря которой можно не возить с собой бумажные накладные, а также ускорить процессы логистики. Пока ее использование добровольное, а с 1 сентября 2026 года станет обязательным.

"На сегодняшний день оформлено порядка 25 миллионов электронных перевозочных документов, а с введением обязательств их количество может достичь 5 миллиардов в год", — отметил в сентябре 2025 года министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Каждый месяц в системе ГИС ЭПД оформляется свыше 1,5 миллионов новых документов.

Водные пути обновятся

Нацпроект стал драйвером для развития внутренних водных путей. Их общая протяженность в России превышает 100 тысяч километров. Активно идет обновление судовых ходов на реках. Специалисты расчищают русла и укрепляют берега рек, а также модернизируют гидротехнические сооружения.

В этом году часть грузов уже "пересела" на водный транспорт. Так, за девять месяцев 2025 года через речной порт Тольятти перевалено более 85 тысяч тонн грузов, с дальнейшей транспортировкой до морского порта Новороссийск и на экспорт. Ранее эти грузы перевозились автотранспортом.

Среди крупных инфраструктурных проектов – строительство Городецкого гидроузла на Волге и Багаевского гидроузла на реке Дон. После завершения строительства на Багаевском гидроузле судоходство на Нижнем Дону станет надежнее и безопаснее. Пропускная способность этого участка превысит 19 тысяч судов в год.

А реконструкция Городецкого гидроузла в Нижегородской области ликвидирует "узкие места", его пропускная способность вырастет до 20 миллионов тонн. Это поможет развивать внутренний туризм и круизное сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом.

Бесшовная перегрузка

В прошлом году на базе российских речных портов начали создавать систему современных транспортно-перегрузочных комплексов, которые позволят объединить водный и наземный транспорт и практически "бесшовно" осуществлять перевалку груза с одного типа транспорта на другой.

"Использование инфраструктуры речных портов и логистических возможностей регионов позволит обеспечить максимальный объем перевалки грузов с наземного, в том числе железнодорожного, на водный транспорт", – сказал руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко.

Так, в Татарстане работает Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр (СММЛЦ) на пересечении международных транспортных маршрутов. Из транспортного узла можно выйти в три моря: Каспийское, Черное и Балтийское. По итогам этого года общий объем перевалки грузов в СММЛЦ составит 390 тысяч тонн. Опыт Татарстана тиражируют на другие регионы. В Якутии завершен первый этап строительства мультимодального грузового терминала Нижний Бестях, который станет частью целого логистического комплекса. Он объединит водный, автомобильный и железнодорожный транспорт и будет принимать различные грузы, в том числе нефтеналивные.

Такие же комплексы планируют создать на базе речных портов в Красноярске и Лесосибирске. Опыт создания подобных грузовых хабов также планируют применить в Амурской, Московской, Иркутской, Омской и Саратовской областях, Пермском и Хабаровском краях.

Морские порты и СМП

Если речное судоходство облегчает задачи пассажирских и грузоперевозок внутри страны, то морские порты во многом работают на экспорт. К 2030 году предстоит реализовать комплекс мер по развитию 15 морских портов.

По информации Минтранса РФ, на Дальнем Востоке планируется обновление пяти морских портов: Владивосток, Ванино, Восточный, Корсаков и Анадырь.

До 2030 года российские морские порты увеличат мощность более чем на 200 млн тонн, об этом рассказал заместитель министра транспорта России Александр Пошивай на сессии в рамках "Транспортной недели". В этом году уже введены в эксплуатацию мощности на 18,5 млн тонн, в том числе порт Эльга — 15 млн тонн, терминал Ультрамар — 1 млн тонн, комплекс перегрузки угля в Лавне — 2,5 млн тонн за счет этапа комплексного развития Мурманского транспортного узла.

Одно из важнейших направлений – развитие Северного морского пути (СМП) как кратчайшего маршрута между европейской частью России и Дальним Востоком. Он поможет работе транспортных и добывающих компаний, а также упростит задачу с северным завозом, будет способствовать развитию арктического направления.

Для его развития строится аварийно-спасательный флот и атомные ледоколы.

Сейчас в арктической зоне уже работают четыре новейших универсальных атомных ледокола проекта 22220: "Арктика", "Сибирь", "Урал" и "Якутия". Строятся еще атомоходы – "Чукотка", "Ленинград" и "Сталинград", а также сверхмощный 120-мегаваттный атомный ледокол "Россия".

Летать комфортнее

По поручению главы государства к 2030 году планируется увеличить среднее число полетов в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом. Для этого авиасообщение делают более комфортным и доступным для путешественников, в том числе модернизируют инфраструктуру аэропортов. К 2030 году обновят не менее 75 авиагаваней. В частности, 14 аэропортов располагаются в Арктике и 25 – на Дальнем Востоке.

В том числе обновление авиаузлов уже повлияло на пассажиропоток. Так, по данным Росавиации, всего с января по сентябрь 2025 года российские авиакомпании перевезли около 84 миллионов пассажиров, причем 75% – 63,3 млн человек путешествовали внутри страны.

В марте принял первых пассажиров суперсовременный терминал международного аэропорта Петропавловска-Камчатского. В результате модернизации его инфраструктуры и строительства нового терминала почти в два раза увеличилась пропускная способность авиагавани столицы Камчатки – с 360 до 687 пассажиров в час.

В новосибирском аэропорту Толмачево модернизируют инфраструктуру. Ранее ввели в эксплуатацию две рулежные дорожки. Новые дорожки позволят развести маршруты руления воздушных судов между существующим перроном и взлетно-посадочной полосой. В результате количество взлетов и посадок вырастет почти в два раза – с 24 до 42 в час, а среднее время руления сократится в четыре раза – с 20 до 5 минут.

Благодаря этому аэропорт сможет принимать больше пассажиров – до 12 млн в год. В прошлом году пассажиропоток здесь составил 9,3 млн человек.

Из Москвы в Петербург

Один из самых ожидаемых транспортных проектов ближайших лет – это первая в стране высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ), которая свяжет Москву и Санкт-Петербург. Поезда будут развивать скорость до 400 км/ч.

Как отметил вице-премьер Виталий Савельев в ходе панельной дискуссии в рамках "Транспортной недели", высокоскоростная магистраль создаст мультипликативный эффект для экономики страны. Магистраль обеспечит технологический прорыв, а, следовательно, технологическую независимость, технологический суверенитет России.

"Отечественный высокоскоростной поезд станет результатом кооперации усилий более 150 российских поставщиков и изготовителей сложного технического оборудования в 36 субъектах Российской Федерации. Это будет уникальным примером достижения технологического суверенитета", – отметил ранее Виталий Савельев во время запуска сварки первого российского высокоскоростного поезда на заводе "Уральские локомотивы" в сентябре этого года.

К 2050 году Россия планирует построить целую сеть таких магистралей протяженностью более 4,5 тысячи километров.

Транспортные кадры

Такие масштабные задачи невозможно выполнить без квалифицированных специалистов. Поэтому еще одна важная задача – развитие кадрового потенциала в транспортной сфере.

По оценкам директора Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Татьяны Кулаковой, отрасли не хватает около 10% квалифицированных кадров. Для восполнения дефицита специалистов, по ее мнению, необходимо активное взаимодействие компаний с профильными транспортными вузами, партнерские соглашения по подготовке кадров. Важен практикоориентированный подход к обучению студентов – это и спецоборудование в самих вузах, и практика на предприятиях.

"Надо готовить работников и начинать с формирования имиджа транспорта как высокотехнологичной отрасли. Автоматизировать рутинные функции, для работников создавать бесплатные курсы повышения квалификации или возмещение расходов на обучение", — говорит эксперт.