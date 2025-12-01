Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о панике на Западе из-за встречи Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/times-2058938989.html
СМИ рассказали о панике на Западе из-за встречи Путина и Уиткоффа
СМИ рассказали о панике на Западе из-за встречи Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 01.12.2025
СМИ рассказали о панике на Западе из-за встречи Путина и Уиткоффа
Союзники Киева опасаются, что встреча спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Владимира Путина приведет к ухудшению условий мирного... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T14:46:00+03:00
2025-12-01T14:46:00+03:00
в мире
киев
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013421368_0:132:2680:1639_1920x0_80_0_0_d518b8614b8263f17f2298c087268fd6.jpg
https://ria.ru/20251201/rossiya-2058915085.html
https://ria.ru/20251201/makron-2058883720.html
киев
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013421368_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_025aa616f43db960ca9ebf4361066af2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф
В мире, Киев, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Стив Уиткофф
СМИ рассказали о панике на Западе из-за встречи Путина и Уиткоффа

Times: союзники Киева опасаются встречи Уиткоффа и Путина во вторник

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Союзники Киева опасаются, что встреча спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Владимира Путина приведет к ухудшению условий мирного договора для Украины, пишет The Times.
«
"Союзники Киева боятся, что в Москве Путин им предложит бизнес-сделки, которые приведут к менее выгодному для Украины мирному соглашению", — говорится в публикации.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"На маленькие государства". Во Франции сделали громкое заявление о России
Вчера, 13:26
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с Уиткоффом запланирована на вторник, она пройдет во второй половине дня.
Трамп также подтвердил, что его спецпосланник планирует встретится с российским лидером на этой неделе.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Зазвенело в ушах". Во Франции унизили Макрона после слов Путина
Вчера, 11:35
 
В миреКиевСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала