Российская теннисистка будет выступать под флагом Узбекистана - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Теннис
 
14:47 01.12.2025 (обновлено: 15:07 01.12.2025)
Российская теннисистка будет выступать под флагом Узбекистана
Российская теннисистка будет выступать под флагом Узбекистана
Россиянка Камилла Рахимова будет представлять Узбекистан на международных турнирах, сообщается на сайте Федерации тенниса Узбекистана (ФТУ). РИА Новости Спорт, 01.12.2025
спорт, камилла рахимова, женская теннисная ассоциация (wta)
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россиянка Камилла Рахимова будет представлять Узбекистан на международных турнирах, сообщается на сайте Федерации тенниса Узбекистана (ФТУ).
Спортсменка занимает 112-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
«
"Появление Камиллы Рахимовой в составе национальной команды Узбекистана - это событие исторического масштаба. Она уже зарекомендовала себя как сильная, конкурентоспособная теннисистка, способная играть на равных с топ-игроками мира. Мы рады приветствовать Камиллу в составе нашей сборной и уверены, что впереди - яркие победы, большой путь и новые рекорды под флагом Узбекистана", - заявил генеральный секретарь ФТУ Сардор Камилов.
Рахимовой 24 года, она родилась в Екатеринбурге. В активе теннисистки три титула WTA в парном разряде.
