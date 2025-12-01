https://ria.ru/20251201/tennis-2058939264.html
Российская теннисистка будет выступать под флагом Узбекистана
Российская теннисистка будет выступать под флагом Узбекистана - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Российская теннисистка будет выступать под флагом Узбекистана
Россиянка Камилла Рахимова будет представлять Узбекистан на международных турнирах, сообщается на сайте Федерации тенниса Узбекистана (ФТУ). РИА Новости Спорт, 01.12.2025
2025-12-01T14:47:00+03:00
2025-12-01T14:47:00+03:00
2025-12-01T15:07:00+03:00
теннис
спорт
камилла рахимова
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862686331_0:0:925:521_1920x0_80_0_0_835e5fc68aebd4ad11b4038604ed515d.jpg
/20251129/shnajder-2058582819.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862686331_260:5:916:497_1920x0_80_0_0_0d01ce9e35bf316d5f0814881f043b9e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, камилла рахимова, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Камилла Рахимова, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Российская теннисистка будет выступать под флагом Узбекистана
Российская теннисистка Рахимова будет представлять Узбекистан