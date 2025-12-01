https://ria.ru/20251201/tennis-2058904440.html
Умер рекордсмен Кубка Дэвиса по числу побед
Умер рекордсмен Кубка Дэвиса по числу побед
Двукратный победитель "Ролан Гаррос" бывший итальянский теннисист Никола Пьетранджели скончался в возрасте 92 лет, сообщает Олимпийский комитет Италии. РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Умер рекордсмен Кубка Дэвиса по числу побед
Рекордсмен Кубка Дэвиса по числу побед Пьетранджели умер в возрасте 92 лет
РИМ, 1 дек - РИА Новости. Двукратный победитель "Ролан Гаррос" бывший итальянский теннисист Никола Пьетранджели скончался в возрасте 92 лет, сообщает Олимпийский комитет Италии.
«
"Итальянский спорт оплакивает кончину Николы Пьетранджели, икона мира тенниса покинул нас в возрасте 92 лет. Талантливый, решительный и никогда не банальный на корте и вне его, он провел карьеру, наполненную рекордами", - говорится в заявлении на сайте организации.
В 1959 и 1960 годах Пьетранджели выиграл два титула в одиночном разряде на "Ролан Гаррос", также итальянец становился победителем турнира в парном разряде (1959).
Будучи игроком, представлял сборную Италии в Кубке Дэвиса с 1954 по 1972 год. Пьетранджели стал рекордсменом Кубка Дэвиса по числу побед как в одиночном, так и в парном разряде. Он является единственным итальянским игроком в Международном зале теннисной славы. В общей сложности за свою любительскую карьеру Пьетранджели завоевал 53 титула.