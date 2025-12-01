Guardian: Киев подтвердил причастность к атакам на танкеры в Черном море

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Киев подтвердил, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, сообщает газета Guardian со ссылкой на источник в спецслужбах Украины.
«
"Киев ответственен за атаки морских дронов на два нефтяных танкера у черноморского побережья Турции", — пишет издание.
В пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что в 28 милях от берегов страны в Черном море загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии, шедший в Новороссийск. С судна эвакуировали 25 членов экипажа. Пожар потушили лишь спустя почти двое суток.
Позже экипаж танкера Virat сообщил, что подвергся удару в 35 милях от турецких берегов. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу танкер снова атаковали безэкипажные морские катера.
Дипломатические источники в Москве сообщили РИА Новости, что на борту обоих танкеров находились россияне.
МИД Турции выразил обеспокоенность этими атаками, указав на угрозу жизни людей, судоходству и экологической безопасности. Там заявили, что Анкара контактирует со всеми сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта и предотвратить негативный эффект на свои экономические интересы.
Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию и теперь вновь добиваются вооруженной эскалации.