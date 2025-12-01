Guardian: Киев подтвердил причастность к атакам на танкеры в Черном море

"Киев ответственен за атаки морских дронов на два нефтяных танкера у черноморского побережья Турции", — пишет издание.

Позже экипаж танкера Virat сообщил, что подвергся удару в 35 милях от турецких берегов. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу танкер снова атаковали безэкипажные морские катера.