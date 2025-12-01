Рейтинг@Mail.ru
Guardian: Киев подтвердил причастность к атакам на танкеры в Черном море - РИА Новости, 01.12.2025
00:43 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/tankery-2058811937.html
Guardian: Киев подтвердил причастность к атакам на танкеры в Черном море
Guardian: Киев подтвердил причастность к атакам на танкеры в Черном море - РИА Новости, 01.12.2025
Guardian: Киев подтвердил причастность к атакам на танкеры в Черном море
Киев подтвердил, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, сообщает газета Guardian со ссылкой на источник в спецслужбах Украины. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T00:43:00+03:00
2025-12-01T00:43:00+03:00
в мире
турция
черное море
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058653473_0:434:962:975_1920x0_80_0_0_00661fd82ac73e043292e90d658f729b.jpg
https://ria.ru/20251130/chp-2058797659.html
https://ria.ru/20251130/tanker-2058762969.html
турция
черное море
в мире, турция, черное море, мария захарова
В мире, Турция, Черное море, Мария Захарова

Guardian: Киев подтвердил причастность к атакам на танкеры в Черном море

© Фото : соцсетиПоврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : соцсети
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Киев подтвердил, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, сообщает газета Guardian со ссылкой на источник в спецслужбах Украины.
«
"Киев ответственен за атаки морских дронов на два нефтяных танкера у черноморского побережья Турции", — пишет издание.
Волны - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Танкер турецкой фирмы дал течь у берегов Сенегала, пишут СМИ
Вчера, 22:35
В пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что в 28 милях от берегов страны в Черном море загорелся танкер Kairos под флагом Гамбии, шедший в Новороссийск. С судна эвакуировали 25 членов экипажа. Пожар потушили лишь спустя почти двое суток.
Позже экипаж танкера Virat сообщил, что подвергся удару в 35 милях от турецких берегов. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу танкер снова атаковали безэкипажные морские катера.
Дипломатические источники в Москве сообщили РИА Новости, что на борту обоих танкеров находились россияне.
МИД Турции выразил обеспокоенность этими атаками, указав на угрозу жизни людей, судоходству и экологической безопасности. Там заявили, что Анкара контактирует со всеми сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта и предотвратить негативный эффект на свои экономические интересы.
Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию и теперь вновь добиваются вооруженной эскалации.
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Турции атаки на танкеры станут главной темой заседания правительства
Вчера, 17:21
 
В миреТурцияЧерное мореМария Захарова
 
 
