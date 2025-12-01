https://ria.ru/20251201/svo-2059056760.html
Белоусов поздравил бойцов группировки "Север" с освобождением Волчанска
Белоусов поздравил бойцов группировки "Север" с освобождением Волчанска - РИА Новости, 01.12.2025
Белоусов поздравил бойцов группировки "Север" с освобождением Волчанска
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских бойцов, освободивших Волчанск в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T23:22:00+03:00
2025-12-01T23:22:00+03:00
2025-12-01T23:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
волчанск
россия
харьковская область
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0faedd5c6acb0891177b60e606f95d07.jpg
https://ria.ru/20251201/marochko-2059051704.html
волчанск
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701529_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_400fd6bf101f630b38933ffc39a4d309.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, волчанск, россия, харьковская область, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Волчанск, Россия, Харьковская область, Андрей Белоусов
Белоусов поздравил бойцов группировки "Север" с освобождением Волчанска
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Волчанск в Харьковской области