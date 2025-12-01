Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме прокомментировали продажу оружия НАТО - РИА Новости, 01.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:22 01.12.2025
В Белом доме прокомментировали продажу оружия НАТО
В Белом доме прокомментировали продажу оружия НАТО - РИА Новости, 01.12.2025
В Белом доме прокомментировали продажу оружия НАТО
Продажа американского оружия странам НАТО, которые затем отправляют его Украине, не умаляет "решимости" Вашингтона добиться завершения конфликта, заявила в... РИА Новости, 01.12.2025
в мире, украина, вашингтон (штат), каролин левитт, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вашингтон (штат), Каролин Левитт, НАТО
В Белом доме прокомментировали продажу оружия НАТО

Белый дом: продажа оружия НАТО не умаляет решимости США добиться мира на Украине

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Продажа американского оружия странам НАТО, которые затем отправляют его Украине, не умаляет "решимости" Вашингтона добиться завершения конфликта, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"США продают оружие странам НАТО, и именно они направляют его на Украину. Это совсем другое, чем когда американцам предлагают выписывать "пустые чеки" на далёкий военный конфликт. Но это никоим образом не уменьшает решимость администрации добиться окончания этой войны", — сказала Левитт на брифинге.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Мирный план США серьезно доработали, заявили в Белом доме
Вчера, 22:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВашингтон (штат)Каролин ЛевиттНАТО
 
 
