Белый дом подтвердил предстоящую встречу Трампа с командой нацбезопасности - РИА Новости, 01.12.2025
22:15 01.12.2025
Белый дом подтвердил предстоящую встречу Трампа с командой нацбезопасности
2025
в мире, сша, венесуэла, дональд трамп, каролин левитт, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Каролин Левитт, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Трамп встретится с командой нацбезопасности по вопросу Венесуэлы

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Белый дом подтвердил предстоящую встречу президента США Дональда Трампа со своей командой по нацбезопасности, она будет касаться, в частности, Венесуэлы.
"Я подтверждаю, что президент проведёт встречу со своей командой по национальной безопасности по этому и многим другим вопросам. Он встречается со своей командой по национальной безопасности довольно часто. Он — Верховный главнокомандующий. В его обязанности входит обеспечение мира во всём мире. Я, конечно, не буду вдаваться в подробности встречи президента с его командой по национальной безопасности, которая состоится в его офисе, но я рад подтвердить, что эта встреча состоится", - заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, отвечая на вопрос о брифинге по Венесуэле.
Шеф Пентагона Пит Хегсет контактировал с конгрессменами, которые высказывали обеспокоенности ударами США по наркоторговцам, отметила она на фоне сомнений в законности данных действий, которые, как считают многие члены конгресса, требуют получения одобрения в законодательном органе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Вашингтон хочет мировую монополию и два новых штата
6 ноября, 08:00
 
