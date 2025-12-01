Белый дом подтвердил предстоящую встречу Трампа с командой нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Белый дом подтвердил предстоящую встречу президента США Дональда Трампа со своей командой по нацбезопасности, она будет касаться, в частности, Венесуэлы.
"Я подтверждаю, что президент проведёт встречу со своей командой по национальной безопасности по этому и многим другим вопросам. Он встречается со своей командой по национальной безопасности довольно часто. Он — Верховный главнокомандующий. В его обязанности входит обеспечение мира во всём мире. Я, конечно, не буду вдаваться в подробности встречи президента с его командой по национальной безопасности, которая состоится в его офисе, но я рад подтвердить, что эта встреча состоится", - заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, отвечая на вопрос о брифинге по Венесуэле.
Шеф Пентагона Пит Хегсет контактировал с конгрессменами, которые высказывали обеспокоенности ударами США по наркоторговцам, отметила она на фоне сомнений в законности данных действий, которые, как считают многие члены конгресса, требуют получения одобрения в законодательном органе.
Вашингтон хочет мировую монополию и два новых штата
6 ноября, 08:00