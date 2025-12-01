Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды выделят 250 миллионов евро для Украины, сообщил министр обороны
11:20 01.12.2025
Нидерланды выделят 250 миллионов евро для Украины, сообщил министр обороны
Нидерланды выделят 250 миллионов евро для Украины, сообщил министр обороны

Брекелманс: Нидерланды выделят 250 млн евро на ПВО и боеприпасы для Украины

Здание правительства Бинненхоф в Гааге
Здание правительства Бинненхоф в Гааге
© AP Photo / Phil Nijhuis
Здание правительства Бинненхоф в Гааге. Архивное фото
ГААГА, 1 дек - РИА Новости. Нидерланды выделят 250 миллионов евро на средства ПВО и боеприпасы для истребителей F-16 для Украины через американскую инициативу PURL, сообщил в понедельник министр обороны страны Рубен Брекелманс.
"Украине срочно требуется дополнительная военная поддержка... Нидерланды вновь выделяют 250 миллионов евро на поставки противовоздушной обороны, боеприпасов для F-16 и так далее из американских запасов PURL", - написал Брекелманс в Х.
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
CNN: США и Украина не достигли окончательных решений во Флориде
Вчера, 08:48
Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), созданная США и НАТО, не предусматривает оказания Штатами прямой военной помощи Украине. Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.
Ранее премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что вновь выделит Украине помощь в размере 3,5 миллиарда евро на 2026 год.
Объем уже реализованной военной помощи Киеву составил почти 8,7 миллиарда евро. Правительство Нидерландов зарезервировало около 13,6 миллиарда евро на военную поддержку Украины с начала российской спецоперации в 2022 году.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Я тебя породила, я тебя и убью: Франция готовится похоронить Украину и ЕС
Вчера, 08:00
 
