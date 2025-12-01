Нидерланды выделят 250 миллионов евро для Украины, сообщил министр обороны

ГААГА, 1 дек - РИА Новости. Нидерланды выделят 250 миллионов евро на средства ПВО и боеприпасы для истребителей F-16 для Украины через американскую инициативу PURL, сообщил в понедельник министр обороны страны Рубен Брекелманс.

"Украине срочно требуется дополнительная военная поддержка... Нидерланды вновь выделяют 250 миллионов евро на поставки противовоздушной обороны, боеприпасов для F-16 и так далее из американских запасов PURL", - написал Брекелманс в Х.

Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), созданная США НАТО , не предусматривает оказания Штатами прямой военной помощи Украине . Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.

Ранее премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что вновь выделит Украине помощь в размере 3,5 миллиарда евро на 2026 год.