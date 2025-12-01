https://ria.ru/20251201/sredstva-2058879188.html
Нидерланды выделят 250 миллионов евро для Украины, сообщил министр обороны
Нидерланды выделят 250 миллионов евро для Украины, сообщил министр обороны - РИА Новости, 01.12.2025
Нидерланды выделят 250 миллионов евро для Украины, сообщил министр обороны
Нидерланды выделят 250 миллионов евро на средства ПВО и боеприпасы для истребителей F-16 для Украины через американскую инициативу PURL, сообщил в понедельник... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T11:20:00+03:00
2025-12-01T11:20:00+03:00
2025-12-01T11:30:00+03:00
в мире
нидерланды
украина
сша
нато
f-16
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901035556_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_6f336cd8bba95d9dd08e12eba059d8ca.jpg
https://ria.ru/20251201/peregovory-2058837532.html
https://ria.ru/20251201/ukraina-2058763426.html
нидерланды
украина
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901035556_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11ba00460ff5a613c462745f7e1b86ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, украина, сша, нато, f-16, киев
В мире, Нидерланды, Украина, США, НАТО, F-16, Киев
Нидерланды выделят 250 миллионов евро для Украины, сообщил министр обороны
Брекелманс: Нидерланды выделят 250 млн евро на ПВО и боеприпасы для Украины