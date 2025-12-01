Рейтинг@Mail.ru
19:46 01.12.2025 (обновлено: 00:11 02.12.2025)
В Минспорте Белоруссии высказались по вопросу допуска спортсменов
спорт, международный олимпийский комитет (мок), белоруссия
Спорт, Международный олимпийский комитет (МОК), Белоруссия
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Флаг Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 1 дек – РИА Новости. Белоруссия рассчитывает на благоразумие международных спортивных федераций по вопросу участия белорусских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх, заявил начальник управления национальных команд министерства спорта и туризма республики Михаил Прокопенко.
"Рассчитываем на благоразумие международных федераций", - сказал он в интервью, опубликованном на сайте спортивного телеканала "Беларусь 5". "Мы знаем отдельных руководителей международных федераций, которые являются открытыми русофобами и выступают категорически против российских и белорусских спортсменов. Для них это было дополнительным шагом, чтобы отыграться на нашем спорте, дискриминировать и применить запрещенные приемы, убрав с мировой арены лучших российских и белорусских атлетов", - отметил Прокопенко.
Он добавил, что белорусские команды по зимним видам спорта тренируются.
"Но времени (до зимней Олимпиады в 2026 году – ред.) осталось мало. Отборочные старты начнутся и в биатлоне, и в других видах спорта, где достаточно сложно, но можно еще впрыгнуть в окно возможностей", - продолжил Прокопенко.
В то же время он заметил, что белорусский спорт в такой ситуации не первый год существует и научился в условиях кризиса находить возможности и точки роста. "Очень серьезно подросла молодежь. Смотрим вперед, в будущее... Примут решение руководители спортивной вертикали нашей поехать принимать участие в Олимпийских играх усеченным составом, значит, поедем и будем представлять страну. Если будет принято иное решение, то у нас, поверьте, хватает календаря и планов по организации совместных различных мероприятий высокого уровня с дружественными странами", - добавил Прокопенко.
По его словам, в настоящее время десять федераций по олимпийским видам спорта и двенадцать видов спорта имеют полное отстранение от международных стартов. "Пять игровых видов спорта, легкая атлетика и шесть зимних. Ситуация не супер, мягко говоря, но есть подвижки. У нас были определенные решения отдельных международных федераций. По конному спорту в команде допустили, по водному поло такая же ситуация... В международной федерации волейбола есть такой прогресс. Мое мнение: игровым видам спорта нужно активно готовиться к 2028 году, к отбору на Олимпийские игры и участию", - подчеркнул Прокопенко. При этом он не исключил возможности, что "в один день резко всех допустят" ко всем международным стартам.
Прокопенко также положительно воспринял состоявшийся недавно в формате видеоконференции разговор руководства МОК и Национального олимпийского комитета Белоруссии. "Прекрасно, что МОК вступил в прямой диалог с нашим Национальным олимпийским комитетом. Это серьезные подвижки в этом вопросе, но многое зависит от принятия решений отдельных международных федераций. Уже сам факт такой беседы — определенный знак для многих федераций заканчивать политику дискриминации и вообще в целом политизацию спорта… Сегодня не так радужно, как хотелось бы, выглядит картина", - сказал он.
Прокопенко напомнил, что в летней Олимпиаде в Париже в 2024 году белорусские спортсмены принимали участие в нейтральном статусе. "И в целом поддерживается тренд, когда мы даем нашим спортсменам реализоваться, потому что это их профессия, основное дело. Здесь бы очень хотелось, чтобы не было той дискриминации, которую мы наблюдали в Париже. Туда в честной борьбе попало гораздо больше спортсменов, а допущено было только 17 атлетов. Это несправедливо, неправильно, мы с этим категорически не согласны", - заключил он.
СпортМеждународный олимпийский комитет (МОК)Белоруссия
 
