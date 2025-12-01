https://ria.ru/20251201/sport-2059028342.html
Глава Минпросвещения рассказал о школьной программе по физкультуре
Глава Минпросвещения рассказал о школьной программе по физкультуре
Глава Минпросвещения рассказал о школьной программе по физкультуре
Школьная программа по физкультуре насчитывает 32 вида спорта, у ребенка есть возможность выбрать подходящий курс, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей... РИА Новости, 01.12.2025
Кравцов: школьная программа по физкультуре насчитывает 32 вида спорта