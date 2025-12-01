Рейтинг@Mail.ru
Глава Минпросвещения рассказал о школьной программе по физкультуре - 01.12.2025
19:28 01.12.2025
Глава Минпросвещения рассказал о школьной программе по физкультуре
Глава Минпросвещения рассказал о школьной программе по физкультуре - РИА Новости, 01.12.2025
Глава Минпросвещения рассказал о школьной программе по физкультуре
Школьная программа по физкультуре насчитывает 32 вида спорта, у ребенка есть возможность выбрать подходящий курс, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей... РИА Новости, 01.12.2025
общество
сергей кравцов
россия
россия
общество, сергей кравцов, россия
Общество, Сергей Кравцов, Россия
Глава Минпросвещения рассказал о школьной программе по физкультуре

Кравцов: школьная программа по физкультуре насчитывает 32 вида спорта

Школьники во время уроков в гимнастическом зале. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Школьная программа по физкультуре насчитывает 32 вида спорта, у ребенка есть возможность выбрать подходящий курс, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Сегодня в стране уделяется особое внимание воспитанию гармонично развитых личностей. Так, школьная программа позволяет детям заниматься одним из 32 видов спорта", - приводит слова Кравцова пресс-служба Минпросвещения РФ.
В министерстве также уточнили, что в 2026 году в Туле пройдет Всероссийский съезд учителей по физической культуре.
"Такие встречи позволяют детально остановиться на актуальных вопросах содержания образовательных программ. Уверен, что съезд учителей физической культуры позволит усилить эту работу и вывести ее на новый уровень", - заключил Кравцов.
Заголовок открываемого материала