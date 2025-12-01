Рейтинг@Mail.ru
Медведев выступил за развитие адаптивного спорта среди участников СВО
14:45 01.12.2025 (обновлено: 15:06 01.12.2025)
Медведев выступил за развитие адаптивного спорта среди участников СВО
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступил за развитие адаптивного спорта среди участников специальной военной операции. РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Медведев выступил за развитие адаптивного спорта среди участников СВО

Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступил за развитие адаптивного спорта среди участников специальной военной операции.
"Поскольку помимо того, что мы в целом поддерживаем развитие спорта, наши ребята, которые возвращаются с передовой в случае ранения или инвалидности тоже хотят заниматься спортом… Они говорят, силы есть, но нужны специальные тренажеры или специальное оборудование, чтобы этим заниматься. Это обязательно нужно поддерживать просто для того, чтобы они чувствовали себя в максимальной степени востребованными, а с другой стороны, чтобы они понимали, что могут свою физическую форму на хорошем уровне поддерживать", - сказал Медведев во время приема граждан.
Он отметил, что передаст губернатору Курской области Александру Хинштейну и коллегам из регионального отделения партии, чтобы адаптивный тренажерный зал в регионе был открыт в срок.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром спорта Михаилом Дегтяревым - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Многие бойцы СВО после службы хотят заниматься спортом, заявил Путин
9 июня, 14:46
 
Дмитрий Медведев Александр Хинштейн Спорт Вокруг спорта
 
