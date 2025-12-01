Рейтинг@Mail.ru
Футболист любительского клуба умер во время матча в Уфе
Футбол
 
13:33 01.12.2025
Футболист любительского клуба умер во время матча в Уфе
Футболист любительского клуба умер во время матча в Уфе - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Футболист любительского клуба умер во время матча в Уфе
Футболист уфимского клуба "Арлан" умер во время матча Открытой любительской лиги, сообщает Baza. РИА Новости Спорт, 01.12.2025
футбол
спорт
уфа
уфа
уфа
Футбол, Спорт, Уфа
Футболист любительского клуба умер во время матча в Уфе

Baza: футболист любительского клуба "Арлан" умер во время игры в возрасте 36 лет

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Футболист уфимского клуба "Арлан" умер во время матча Открытой любительской лиги, сообщает Baza.
Отмечается, что по ходу встречи, проходившей в Уфе, 36-летнему спортсмену стало плохо, и он упал на газон. Прибывшие медики не смогли спасти футболиста.
По данным Telegram-канала, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
 
