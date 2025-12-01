Футболист любительского клуба умер во время матча в Уфе

https://ria.ru/20251201/sport-2058916806.html
Футболист уфимского клуба "Арлан" умер во время матча Открытой любительской лиги, сообщает Baza. РИА Новости Спорт, 01.12.2025
уфа
спорт, уфа
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Футболист уфимского клуба "Арлан" умер во время матча Открытой любительской лиги, сообщает Baza.
Отмечается, что по ходу встречи, проходившей в Уфе, 36-летнему спортсмену стало плохо, и он упал на газон. Прибывшие медики не смогли спасти футболиста.
По данным Telegram-канала, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.