ВС России сбрасывают ВСУ в Гуляйполе листовки с призывом сдаваться
ВС России сбрасывают ВСУ в Гуляйполе листовки с призывом сдаваться - РИА Новости, 01.12.2025
ВС России сбрасывают ВСУ в Гуляйполе листовки с призывом сдаваться
Расчеты войск беспилотных систем группировки РФ "Восток" сбрасывают на позиции ВСУ в Гуляйполе Запорожской области агитационные листовки с призывами о сдаче,... РИА Новости, 01.12.2025
