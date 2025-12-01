Ленобласть поделилась планами сотрудничества с Кубой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поделился планами сотрудничества с Республикой Куба, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В первом полугодии 2026 года Ленинградская область заключит побратимское соглашение с одной из провинций Кубы. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал в своём Telegram-канале о перспективах развития отношений между областью и Кубой", - сообщает пресс-служба.

Дрозденко сообщил, что провел рабочую встречу с членом политбюро ЦК Компартии Кубы Роберто Моралесом Охедой. "Направлений для сотрудничества, выгодных обеим сторонам, - множество. Среди них портовая логистика. Учитывая развитие портовых комплексов Ленобласти, планируем, что кубинская провинция на Кубе тоже будет иметь портовую инфраструктуру для "сближения" регионов", - сообщил глава региона.

Он отметил и другие направления: запрос на удобрения из Ленобласти и поставки кофе. "В Ленобласти перерабатывается почти 50% кофе для российского рынка. Бизнес заинтересован в расширении поставок. Пищевая промышленность прорабатывает возможности закупок сахара на Острове Свободы", - добавил Дрозденко.

По словам губернатора, заводы электрооборудования Ленобласти также способны нарастить экспорт на Кубу, но речь идёт и возможном открытии на острове совместных производств.

"Обучение кубинских студентов в нашем университете имени Пушкина, подготовка преподавателей русского языка, развитие туризма и культурных обменов. Настроены дружить и работать вместе", - подчеркнул Дрозденко.