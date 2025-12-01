Рейтинг@Mail.ru
Ленобласть поделилась планами сотрудничества с Кубой
Ленинградская область
Ленинградская область
 
14:49 01.12.2025
Ленобласть поделилась планами сотрудничества с Кубой
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поделился планами сотрудничества с Республикой Куба, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.12.2025
Ленобласть поделилась планами сотрудничества с Кубой

Ленобласть заключит побратимское соглашение с одной из провинций Кубы в 2026 г

Вид на Тринидад
Вид на Тринидад - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Наталья Дембинская
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поделился планами сотрудничества с Республикой Куба, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В первом полугодии 2026 года Ленинградская область заключит побратимское соглашение с одной из провинций Кубы. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал в своём Telegram-канале о перспективах развития отношений между областью и Кубой", - сообщает пресс-служба.
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Ленобласти направят 3 млрд руб на модернизацию медучреждений
28 ноября, 17:56
Дрозденко сообщил, что провел рабочую встречу с членом политбюро ЦК Компартии Кубы Роберто Моралесом Охедой. "Направлений для сотрудничества, выгодных обеим сторонам, - множество. Среди них портовая логистика. Учитывая развитие портовых комплексов Ленобласти, планируем, что кубинская провинция на Кубе тоже будет иметь портовую инфраструктуру для "сближения" регионов", - сообщил глава региона.
Он отметил и другие направления: запрос на удобрения из Ленобласти и поставки кофе. "В Ленобласти перерабатывается почти 50% кофе для российского рынка. Бизнес заинтересован в расширении поставок. Пищевая промышленность прорабатывает возможности закупок сахара на Острове Свободы", - добавил Дрозденко.
По словам губернатора, заводы электрооборудования Ленобласти также способны нарастить экспорт на Кубу, но речь идёт и возможном открытии на острове совместных производств.
"Обучение кубинских студентов в нашем университете имени Пушкина, подготовка преподавателей русского языка, развитие туризма и культурных обменов. Настроены дружить и работать вместе", - подчеркнул Дрозденко.
Глава Ленобласти подытожил, что в ближайшее время будет сформирована бизнес-миссия для более глубокого изучения возможностей сотрудничества с Кубой.
Люди отдыхают в парке - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
У многодетных семей Ленобласти появится новая мера поддержки
26 ноября, 17:17
 
Ленинградская областьКубаЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
