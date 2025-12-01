Рейтинг@Mail.ru
Макрон и Зеленский провели переговоры с европейскими лидерами, сообщает AFP - РИА Новости, 01.12.2025
19:15 01.12.2025
Макрон и Зеленский провели переговоры с европейскими лидерами, сообщает AFP
Макрон и Зеленский провели переговоры с европейскими лидерами, сообщает AFP - РИА Новости, 01.12.2025
Макрон и Зеленский провели переговоры с европейскими лидерами, сообщает AFP
Президент Франции Эммануэль Макрон и находящийся с визитом в Париже Владимир Зеленский провели переговоры с лидерами европейских государств и со спецпосланником РИА Новости, 01.12.2025
в мире
россия
сша
киев
владимир зеленский
стив уиткофф
эммануэль макрон
совет национальной безопасности и обороны украины
россия
сша
киев
в мире, россия, сша, киев, владимир зеленский, стив уиткофф, эммануэль макрон, совет национальной безопасности и обороны украины, еврокомиссия, евросовет, дело миндича
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Эммануэль Макрон, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Еврокомиссия, Евросовет, Дело Миндича
Макрон и Зеленский провели переговоры с европейскими лидерами, сообщает AFP

AFP: Макрон и Зеленский провели переговоры с европейскими лидерами и Уиткоффом

© AP Photo / Ludovic MarinВладимир Зеленский и Эммануэль Макрон
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и находящийся с визитом в Париже Владимир Зеленский провели переговоры с лидерами европейских государств и со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, передает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.
В понедельник Зеленский находится с официальным визитом в Париже, Уиткофф проводит новую встречу с представителями Украины во Флориде, группу которых возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Раде набросились на Зеленского из-за решения по переговорам
Вчера, 04:52
"Владимир Зеленский и... Эммануэль Макрон... провели переговоры со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом... (и – ред.) также "последовательно" поговорили… с несколькими европейскими лидерами", – говорится в сообщении.
В частности, Макрон и Зеленский провели переговоры с премьером Великобритании Киром Стармером, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой Евросовета Антониу Коштой и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Помимо этого, они провели переговоры с представителями Германии, Польши, Италии, Норвегии, Финляндии, Дании и Нидерландов, пишет Франс Пресс. Иных подробностей переговоров ни с Уиткоффом, ни с европейскими лидерами в тексте не приводится.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Борьба за выживание": в Киеве сообщили о новой проблеме Зеленского
Вчера, 01:07
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
"Защищать некому". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским
30 ноября, 14:56
 
В миреРоссияСШАКиевВладимир ЗеленскийСтив УиткоффЭммануэль МакронСовет национальной безопасности и обороны УкраиныЕврокомиссияЕвросоветДело Миндича
 
 
