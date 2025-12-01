Макрон и Зеленский провели переговоры с европейскими лидерами, сообщает AFP

ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и находящийся с визитом в Париже Владимир Зеленский провели переговоры с лидерами европейских государств и со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, передает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.
"Владимир Зеленский и... Эммануэль Макрон... провели переговоры со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом... (и – ред.) также "последовательно" поговорили… с несколькими европейскими лидерами", – говорится в сообщении.
В частности, Макрон и Зеленский провели переговоры с премьером Великобритании Киром Стармером, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой Евросовета Антониу Коштой и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Помимо этого, они провели переговоры с представителями Германии, Польши, Италии, Норвегии, Финляндии, Дании и Нидерландов, пишет Франс Пресс. Иных подробностей переговоров ни с Уиткоффом, ни с европейскими лидерами в тексте не приводится.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
