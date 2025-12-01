https://ria.ru/20251201/shri-lanka-2058940485.html
Число погибших от наводнений и оползней на Шри-Ланке выросло до 355
Число погибших от наводнений и оползней на Шри-Ланке выросло до 355
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 дек - РИА Новости. Не менее 355 человек погибли на Шри-Ланке в связи с оползнями и наводнениями, вызванными циклоном "Дитвах", 366 продолжают числиться пропавшими без вести, сообщил Центр управления стихийными бедствиями.
"Число погибших в результате разрушительной стихийной ситуации, затронувшей все 25 округов, возросло до 355, 366 человек числятся пропавшими без вести", – сообщил центр.
Согласно последним данным, от непогоды пострадали более 1,1 миллиона человек.