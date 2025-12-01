Число погибших от наводнений и оползней на Шри-Ланке выросло до 355

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 дек - РИА Новости. Не менее 355 человек погибли на Шри-Ланке в связи с оползнями и наводнениями, вызванными циклоном "Дитвах", 366 продолжают числиться пропавшими без вести, сообщил Центр управления стихийными бедствиями.