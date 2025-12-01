Рейтинг@Mail.ru
Число погибших от наводнений и оползней на Шри-Ланке выросло до 355
14:50 01.12.2025 (обновлено: 14:54 01.12.2025)
Число погибших от наводнений и оползней на Шри-Ланке выросло до 355
Число погибших от наводнений и оползней на Шри-Ланке выросло до 355
Число погибших от наводнений и оползней на Шри-Ланке выросло до 355
Не менее 355 человек погибли на Шри-Ланке в связи с оползнями и наводнениями, вызванными циклоном "Дитвах", 366 продолжают числиться пропавшими без вести,... РИА Новости, 01.12.2025
в мире
шри-ланка
шри-ланка
в мире, шри-ланка
В мире, Шри-Ланка
Число погибших от наводнений и оползней на Шри-Ланке выросло до 355

Число погибших от наводнений и оползней на Шри-Ланке достигло 355 человек

© Getty Images / NurPhoto/Krishan KariyawasamПоследствия наводнения, вызванного циклоном "Дитвах", на Шри-Ланке. 1 декабря 2025
Последствия наводнения, вызванного циклоном Дитвах, на Шри-Ланке. 1 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Getty Images / NurPhoto/Krishan Kariyawasam
Последствия наводнения, вызванного циклоном "Дитвах", на Шри-Ланке. 1 декабря 2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 дек - РИА Новости. Не менее 355 человек погибли на Шри-Ланке в связи с оползнями и наводнениями, вызванными циклоном "Дитвах", 366 продолжают числиться пропавшими без вести, сообщил Центр управления стихийными бедствиями.
"Число погибших в результате разрушительной стихийной ситуации, затронувшей все 25 округов, возросло до 355, 366 человек числятся пропавшими без вести", – сообщил центр.
Согласно последним данным, от непогоды пострадали более 1,1 миллиона человек.
В мире, Шри-Ланка
 
 
