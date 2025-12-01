Глава Иваново Шаботинский покинул пост по собственному желанию

«

"Он (Шаботинский – ред.) написал заявление о досрочном прекращении полномочий главы города сегодняшним числом по собственному желанию… Как поступило заявление, депутаты собрались и проголосовали. По нашему регламенту и по закону… отставка принимается на пленарном заседании Ивановской городской думы", - сказала собеседница агентства