Глава Иваново Шаботинский покинул пост по собственному желанию - РИА Новости, 01.12.2025
14:59 01.12.2025 (обновлено: 15:45 01.12.2025)
Глава Иваново Шаботинский покинул пост по собственному желанию
Глава города Иваново Александр Шаботинский покинул пост по собственному желанию, отставку приняли депутаты городской думы, сообщили РИА Новости в пресс-службе...
Глава Иваново Шаботинский покинул пост по собственному желанию

Депутаты Ивановской гордумы приняли отставку главы города Шаботинского

© Фото : Ивановская область/TelegramАлександр Шаботинский
Александр Шаботинский - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : Ивановская область/Telegram
Александр Шаботинский. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 1 дек - РИА Новости. Глава города Иваново Александр Шаботинский покинул пост по собственному желанию, отставку приняли депутаты городской думы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ивановской гордумы.
"Он (Шаботинский – ред.) написал заявление о досрочном прекращении полномочий главы города сегодняшним числом по собственному желанию… Как поступило заявление, депутаты собрались и проголосовали. По нашему регламенту и по закону… отставка принимается на пленарном заседании Ивановской городской думы", - сказала собеседница агентства

Главой города Иваново Шаботинский был избран 24 июля 2024 года решением гордумы.
В соответствии с решением от сентября этого года, теперь глава Иваново будет избираться городской думой из числа кандидатов, представленных губернатором.
Председатель Курской областной думы Юрий Амерев - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Председатель Курской областной думы ушел в отставку
26 июня, 12:18
 
