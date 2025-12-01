https://ria.ru/20251201/shabotinskiy-2058943105.html
Глава Иваново Шаботинский покинул пост по собственному желанию
Глава Иваново Шаботинский покинул пост по собственному желанию - РИА Новости, 01.12.2025
Глава Иваново Шаботинский покинул пост по собственному желанию
Глава города Иваново Александр Шаботинский покинул пост по собственному желанию, отставку приняли депутаты городской думы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T14:59:00+03:00
2025-12-01T14:59:00+03:00
2025-12-01T15:45:00+03:00
иваново
александр шаботинский
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961656682_0:0:621:349_1920x0_80_0_0_fc44e32b039251345be49f2924d75a13.jpg
https://ria.ru/20250626/amerev-2025529128.html
иваново
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961656682_0:0:621:467_1920x0_80_0_0_6f108805575a31aa399dcc5ca4d2ee5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иваново, александр шаботинский, политика
Иваново, Александр Шаботинский, Политика
Глава Иваново Шаботинский покинул пост по собственному желанию
Депутаты Ивановской гордумы приняли отставку главы города Шаботинского