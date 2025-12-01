Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе прооперировали девочку, пострадавшую от атаки ВСУ - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:55 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/sevastopol-2058838217.html
В Севастополе прооперировали девочку, пострадавшую от атаки ВСУ
В Севастополе прооперировали девочку, пострадавшую от атаки ВСУ - РИА Новости, 01.12.2025
В Севастополе прооперировали девочку, пострадавшую от атаки ВСУ
Девочку, которая пострадала вчера вечером после атаки ВСУ на Севастополь, прооперировали, его состоянии оценивается как крайне тяжелое и нестабильное, сообщил... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T08:55:00+03:00
2025-12-01T08:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
москва
михаил развожаев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155687/38/1556873867_0:95:1921:1175_1920x0_80_0_0_f36ed88586b9b00fb73ab94448579aa9.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155687/38/1556873867_79:0:1784:1279_1920x0_80_0_0_02831d0ef26be8732bd3969f663415b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, севастополь, москва, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Москва, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
В Севастополе прооперировали девочку, пострадавшую от атаки ВСУ

Пострадавшую от атаки ВСУ на Севастополь девочку прооперировали

© Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Pixabay / marionbrun
Врачи во время операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Девочку, которая пострадала вчера вечером после атаки ВСУ на Севастополь, прооперировали, его состоянии оценивается как крайне тяжелое и нестабильное, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ночью врачи провели ряд операций, состояние девочки пострадавшей от атаки ВСУ на Севастополь, оценивается специалистами как крайне тяжелое и нестабильное", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, если девочку удастся стабилизировать, то ее транспортируют на лечение в Москву.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольМоскваМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала