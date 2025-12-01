В Севастополе прооперировали девочку, пострадавшую от атаки ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Девочку, которая пострадала вчера вечером после атаки ВСУ на Севастополь, прооперировали, его состоянии оценивается как крайне тяжелое и нестабильное, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.