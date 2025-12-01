https://ria.ru/20251201/sevastopol-2058838217.html
В Севастополе прооперировали девочку, пострадавшую от атаки ВСУ
В Севастополе прооперировали девочку, пострадавшую от атаки ВСУ - РИА Новости, 01.12.2025
В Севастополе прооперировали девочку, пострадавшую от атаки ВСУ
Девочку, которая пострадала вчера вечером после атаки ВСУ на Севастополь, прооперировали, его состоянии оценивается как крайне тяжелое и нестабильное, сообщил... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T08:55:00+03:00
2025-12-01T08:55:00+03:00
2025-12-01T08:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
москва
михаил развожаев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155687/38/1556873867_0:95:1921:1175_1920x0_80_0_0_f36ed88586b9b00fb73ab94448579aa9.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155687/38/1556873867_79:0:1784:1279_1920x0_80_0_0_02831d0ef26be8732bd3969f663415b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, москва, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Москва, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
В Севастополе прооперировали девочку, пострадавшую от атаки ВСУ
Пострадавшую от атаки ВСУ на Севастополь девочку прооперировали