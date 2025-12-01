В Сенегале начали расследование инцидента с танкером Mersin

"Было немедленно начато предварительное расследование с целью установления точных обстоятельств данного инцидента. Расследование проводится под руководством HASMAR (Управления по безопасности на море), которое является ведущим органом в данной сфере. Оно взаимодействует с госинспекторами порта и представителями государства флага судна. Важно отметить, что это административное и техническое расследование проводится параллельно с операциями по спасению и обеспечению безопасности, которые остаются абсолютным приоритетом", - сказал собеседник агентства.